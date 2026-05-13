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Lolly Talk成员曾美欣MeiMei开心孖郭晓妍AhYo组队参赛HYROX 盼四周年8人合体兼出歌

影视圈
更新时间：23:45 2026-05-13 HKT
发布时间：23:45 2026-05-13 HKT

HYROX香港站吸引众多圈内明星参与，由女团Lolly Talk成员组成的「24/7 FITNESS明星接力队」在全场观众打气声中顺利完成赛事。

AhYo被封「LT运动健将担当」

「24/7 FITNESS明星接力队」由Lolly Talk成员郭晓妍（AhYo）、曾美欣（MeiMei），联同新晋艺人蔡浩然（Scott Choi）以及Hin组成，四人将高强度赛事变成一场极具娱乐性和感染力的运动体验。当中AhYo被队友称为「LT运动健将担当」，以惊人耐力及「唔攰精神」完成赛段，无论在跑步还是拉雪橇 (Sled Pull)、划船机 (Rowing)都保持笑容，成为队友的精神支柱。

MeiMei爆发力由舞台带到赛场

MeiMei一向以跳舞见称，今次把爆发力由舞台带到赛场，在需要爆发力的波比蛙跳 (Burpee Broad Jumps)、滑雪机（SkiErg）动作中表现亮眼，以「Mei食无底线，运动无极限」自勉，希望透过比赛「先烧卡，再大吃」。二人受访时表示因为喜欢做运动，今年再度挑战HYDROX，Mei Mei更谓参赛可以感受到热烈气氛，每年会跟AhYo挑战一样运动，前年挑战打拳，HYROX则是连续两年参加，她很感谢对方一直在她身边做运动。AhYo就指过程中会互相打气，最近亦跟Yanny去游水去考潜水牌。问到Lolly Talk成军4周年会否搞fansmeeting？她们表示有待安排，二人坦言希望可以8个人合体及出歌。

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