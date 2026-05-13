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柳应廷开骚倒数10天积极彩排备战 邀观众准备「开盲盒」心情：未知嘅事情会发生喺个舞台

影视圈
更新时间：22:45 2026-05-13 HKT
发布时间：22:45 2026-05-13 HKT

距离《Jer Lau “The Shade of Breathing” Live 2026》正式开演仅剩10天，柳应廷（Jer）昨日刚完成了第一次乐队彩排，现正全力练习舞蹈及乐器，开骚前会正式闭关，务求以最佳状态登上舞台。

体验「似曾相识但又全新」感官旅程

去年以《The Shape of Breathing》为主题，将无形「呼吸」化为可见舞台，今年2.0则从「形状」衍生出「影子」，Jer形容观众入场后会感觉有些布置似曾相识，但整个呈现方法同上次又不同。这个变化是想呈现出一个平行时空，同一件事但有不同的感受、每一次用唔同方法应对，Jer说：「1.0同2.0某程度上都系我自己想present嘅剧本，观众入场会用舞台剧形式去体验成件事。」1.0时舞台中央悬挂的心脏装置将强势回归，但影像、灯光颜色与敍事角度将与1.0形成镜像对照有颜色也会倒转，是细节也是延续和升华。入场乐迷将体验到「似曾相识但又全新」的感官旅程。

柳应廷全新Cover歌单加入新曲

作为1.0的升华版，今次Jer切合主题拣选的Cover歌单不少为全新选曲，并加入了《跌在地上的怪兽》及5月19日推出的最新单曲。整体编排延续舞台剧形式，直到剧本部分完结才与乐迷互动，确保故事的完整性，延续1.0的敍事风格并加以升华。至于与音乐上形影不离的吴林峰，Jer形容：「有好多未知嘅事情会发生喺个舞台度，入场观众可以准备定一个『开盲盒』嘅心情，好好享受呢两晚表演。」

柳应廷闭关养精蓄锐力求完美

目前进度方面，Jer透露昨日刚完成了第一次乐队彩排，接下来将陆续排练舞蹈及乐器环节。演唱会前会完全闭关，Jer表示：「今次希望我身体休息后，就畀一个好好嘅演出大家。」作为1.0的延续与升华，他期望以最佳状态为乐迷带来两场完整的舞台剧式体验。

《Jer Lau “The Shade of Breathing” Live 2026》
日期：2026年5月23-24日（星期六、日）
时间：8:15pm
场地：亚洲国际博览馆 Arena
票价：$1,180 / $980 / $680
网上购票：https://s.klook.com/jerlau2026
不设售票处售票
 

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