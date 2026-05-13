萧景鸿出道24年终发个人专辑 新歌唱出音乐人生 录制激动段落唱坏咪高峰

Energy成员萧景鸿出道24年，终于即将发行个人首张专辑，并以首波主打《以我为名》强势登场，这首歌作为他最真诚的宣告，把一路走来的自己，一一唱回来。一直以来，大家习惯叫他「阿弟」，是团体Energy的成员、是戏剧与舞台剧中的熟面孔；而这一次，他选择用回自己的本名，重新站上起点，让大家看见那个走过人生高低起伏之后，仍然站在这里的萧景鸿。萧景鸿《以我为名》5月13日至15日将于亚洲多个电台进行首播。

萧景鸿亲自谱写歌词

《以我为名》由萧景鸿亲自谱写歌词，并与金曲作词人黄婷共同创作，他用仿佛写人生自传般谱写自己的音乐人生：从梦想出道、偶像巅峰到低潮转型，从沉默到发声、从闪躲到直视自己。歌曲以摇滚元素为基底，将内心压抑、挣扎到爆发的情绪层层堆叠，像是一道道撕开心中的枷锁，最终战胜心魔、重新找回最初的自己。在录音室配唱时，萧景鸿唱到激动段落，情绪沸腾到感觉自己头在「冒烟」，甚至在录制过程中唱坏一支咪高峰，制作人紧急更换设备才得以顺利完成。而这首歌前后共录制三天，到了最后一天，萧景鸿进入最佳的状态，以One Take一气呵成的方式完成这首歌，整首歌的情绪从头到尾无中断，将压抑、爆发到释放的情感完整灌注其中，感受他的蓄势待发。

萧景鸿梦想终于实现



出道24年，萧景鸿终于要发行人生第一张个人专辑，他难掩兴奋地表示：「我超超超超期待！这是我一直以来最大的愿望。」近年随著Energy复出，再度迎来人生的巅峰时刻与欢呼声，但也同时受到质疑，他选择用行动，证明给大家看。他也坦言，发行个人专辑其实是在成为团体成员之前，就一直深埋在心里的梦想：「现在就是最好的时刻，把我所有的能量全部积累起来，一次献给大家。」这些年来，萧景鸿不断尝试不同领域与挑战，他笑说：「很开心终于可以达成我人生的另一个目标，做我想做的事、唱我想唱的歌。」

