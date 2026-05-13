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陈辉阳7月澳门搞作品展 亲解选角原因：陈奕迅如「定海神针」 炎明熹象征传承

影视圈
更新时间：21:45 2026-05-13 HKT
发布时间：21:45 2026-05-13 HKT

「来吧送给你叫几百万人流泪过的歌。」一句经典歌词，道尽无数乐迷的集体回忆。殿堂级作曲家、编曲家及音乐监制陈辉阳笔下旋律陪伴几代人成长。今年夏天陈辉阳将集结乐坛顶尖阵容，于7月25日及26日在澳门银河综艺馆举行《陈辉阳作品演唱会—K歌之王》，首次联乘歌手举办作品展，获邀请包括：陈奕迅、容祖儿、周笔畅、炎明熹及小肥（徐智勇），五位跨越地域与世代的乐坛翘楚重新演绎经典。

陈辉阳亲选五位歌手

陈辉阳挑选这五位歌手，因为他们每个人都曾在那条名为「努力」的窄路上，独自走了很久，直到光芒满溢。选择周笔畅是看中了她风格的韧性，她证明了「K歌之王」的灵魂可以具备国际化的视野，同时保有最原始的赤子之心。炎明熹是破茧而出的新生代韧力代表，她是这份名单中最年轻的，却承载著一种与年龄不符的沉稳，代表了「K歌之王」精神的传承。小肥代表了「平凡」的坚持，选他是为了那份共情力。他的声音里有汗水也有泪水，他是那个最能唱出「K歌之王」背后那份苦涩与光荣的人。

容祖儿代表永不言败的专业典范

容祖儿代表了永不言败的专业典范，她与陈辉阳合作过无数经典，她的出现象征著这场音乐会的高度与厚度，只要你不放弃，舞台永远为你亮著。陈奕迅作为《K歌之王》的原唱，他的出现让一切回归原点。陈辉阳选他，是为了圆满陈奕迅站在那里，这场关于原创音乐的演唱会才有了一种「定海神针」般的仪式感。最终能被记住的，永远是陈奕迅那份真诚。五位歌手跨越香港、内地、澳门三个地域，涵盖70后至00后不同世代，正好对应陈辉阳创作生涯中丰饶多变的音乐光谱。「K歌之王」四字，不仅是一首家喻户晓的歌曲名称，更蕴含著一种精神、一种身份、一种历程，只要努力，你一定会被看见。

陈辉阳亲自挑选经典金曲

陈辉阳将亲自挑选多首经典作品，由五位歌手重新演绎，于这场澳门限定演唱会中，以歌声编织时代变幻的脉络，带乐迷重访记忆里的温度。海报中，陈辉阳手握画笔，凝视眼前的五位乐坛翘楚，连同演唱会灵魂标志「K歌猫」，共同交织出一幅超越时空的艺术图像，呈现音乐连系回忆、传承感动的永恒价值。《陈辉阳作品演唱会—K歌之王》将于5月20日下午1时起于Trip.com优先发售，5月25日下午一时公开发售，歌迷敬请期待！

《陈辉阳作品演唱会—K歌之王》
演出日期：2026年7月25日及26日（六及日）
演出时间：20:00（六）、19:00（日）
演出地点：银河综艺馆
门票价格：MOP/HKD $1388/1088/888/688
优先订购日期及时间：5月20日11:00
优先购票：trip.com
公开发售日期：5月25日13:00
公售平台：银河票务、Trip.com、BOKYAY、MPay、广星、大麦、猫眼、uutix

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