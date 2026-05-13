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「三料港姐冠军」张名雅嫁律师诞两子  大仔双手不断游走妈妈胸部位置  背后原因冧爆妈咪

影视圈
更新时间：20:30 2026-05-13 HKT
发布时间：20:30 2026-05-13 HKT

现年38岁的前香港小姐冠军张名雅（Carat），自2016年嫁给律师老公蔡锦豪（Joe）后，育有8岁大仔蔡浚铿（Mario）和7岁细仔蔡俊轩（Milo），家庭生活幸福美满。近年转型为KOL的她，不时在社交平台分享生活点滴。近日，她在母亲节前夕上载了一段与儿子们的互动影片，竟看到8岁大儿子Mario的手不断在她的胸部位置游走拉扯，但原来背后原因十分Sweet。

张名雅大仔变身小管家

从张名雅上传的影片可见，她在家中身穿一件设计简洁的白色短身上衣，胸口位置有一个心形开窿设计，配上灰色运动裤，打扮时尚性感。然而，这身装束却引起了大儿子Mario的「关注」。年仅8岁的Mario看到妈妈的上衣太过性感，似乎担心妈妈会「蚀底」，马上化身「小管家」，一脸认真地上前处理。

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张名雅大仔惊妈妈被睇蚀

影片中，Mario先是尝试用小手将妈妈胸口的心形开窿位置捏起来遮住，希望挡住「春光」。张名雅见状，笑著问儿子打算怎样，Mario此举却令原本合身的上衣被抽高，变成了露腰装。Mario发现后，又立刻伸手将妈妈的衣摆往下拉，务求将妈妈的腰部也遮好，忙得不可开交，对话中更向妈妈表示「要这样穿」、「不可以这样」，紧张保护妈妈的模样，让张名'雅甜入心扉，并在帖文中写道：「My heart is full with my boys!」。整个过程充满童趣，也足见母子情深。

张名雅三料港姐冠军

张名雅的演艺生涯起点相当亮眼。她毕业于加拿大英属哥伦比亚大学，主修经济商学，是名副其实的学霸。2012年，她参选香港小姐竞选，凭借出众的样貌与才华，一举夺得冠军宝座，同时荣获「国际亲善小姐」、「航空大使奖」及「现场最受欢迎佳丽」等奖项，成为三料冠军。在此之前，她已于《2009年温哥华华裔小姐》中获得亚军。其后，她代表香港出战《2013年国际中华小姐竞选》，再下一城，勇夺季军。

张名雅2023年离巢

签约TVB后，张名雅在十年间参演了《以和为贵》、《鬼同你OT》等多部剧集，虽然演出机会不少，但星途发展平平，未能跻身一线花旦之列。2023年，她宣布与TVB结束合约，将事业重心转移至社交平台，成为一名星级KOL，反而更贴近大众，人气不减。如今家庭事业两得意，一家四口生活美满，是圈中的幸福人妻及妈妈。

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