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重案解密｜江若琳㓥狗被姚乐怡碎尸变烧肉 演技太逼真网民吓到唔敢食肉 改编93年大埔烧尸案判6年惹公愤

影视圈
更新时间：19:00 2026-05-13 HKT
发布时间：19:00 2026-05-13 HKT

优酷与寰亚联合出品、由苗侨伟、岑丽香、周家怡、陈嘉宝和李天翔主演的犯罪悬疑剧《重案解密》将于本周五（15日）大结局，今晚（13日）播出的震撼单元「人肉烧腊惨案」成功掀起网络热话！久未露面的姚乐怡与江若琳上演正宫大斗小三的戏码，骇人的碎尸情节加上两人极致的「癫疯」演技，让大批网民直呼心寒，甚至表示不敢再吃烧腊！

「胡玉兰」姚乐怡彻底崩溃并找小三谈判

今集剧情由一宗骇人听闻的命案展开：警方在一 名独居老人的尸体胃部内发现人体组织，经调查后惊觉人骨竟来自一间烧腊店。烧腊店老板「罗昆」麦包的情妇「蔡曼玲」江若琳 离奇失踪，而正室「胡玉兰」姚乐怡却神色可疑。原来「胡玉兰」姚乐怡得知自己的爱犬惨遭「蔡曼玲」江若琳杀害，大受打击，加上「罗昆」麦包竟自爆情妇已怀有其骨肉，令「胡玉兰」姚乐怡彻底崩溃并找小三谈判，最终引爆一场无法挽回的血腥惨剧。

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姚乐怡神级演技令不少网民直呼被吓亲

近年甚少参演剧集的姚乐怡，今次在《重案解密》中迎来极大突破，饰演因妒成恨的凶残狠角色。剧中她将江若琳残忍碎尸并煮成烧肉，劈下去的每一刀、每一个眼神都充满极度怨恨，表情狰狞。随后，姚乐怡更向老公麦包承认杀人，并在车厢内用刀将其刺杀。行凶期间被路过司机目击，她非但没有慌张，反而以杀气凌人的眼神死盯对方，最后更下车发狂大笑，不断重复：「我赢晒喇！我赢晒喇！」极具层次的神级演技令不少网民直呼被吓亲。另一边厢，江若琳亦彻底抛开昔日的「乖乖女」形象，来个大反转饰演贪钱又机心算尽的小三。剧中她利用怀孕软硬兼施逼迫麦包离婚，变脸速度极快，上一秒还在装可怜说：「BB出世之后，我都唔想佢好似我咁畀人闲言闲言」；下一秒即刻寸爆发狠：「如果你做唔到我要求、你唔使旨意罗家有后」、「由今日开始总之有佢就冇我！」，情绪切换自如，极度乞人憎。当中最令人震惊的绝对是她「冷血㓥狗」一幕，被狗血溅满全身的她竟毫无惧色，更恶毒爆出一句：「认只狗做仔咁折堕？塞番落你个肚入面！」两人为争夺麦包爆发多场大乱斗，掌掴、扯头发、揸颈、扭耳仔及咬人样样齐，火花四溅。由于姚乐怡与江若琳的「癫疯演技」实在太过逼真，加上故事灵感源自真实发生的骇人个案，令大批观众极度入戏。剧集在内地及香港播出后，网民纷纷在讨论区热烈讨论，不少人表示短期内对烧味产生阴影：你们的演技太好了，吓死我了！」、「睇完呢集，最近都只想吃斋，不想吃肉了。」、「姚乐怡个笑容真系发梦都会吓醒！」、「近期唔敢去买烧腊加餸。」

「人肉烧腊惨案」原型因判决过轻有过万名市民联署抗议

「人肉烧腊惨案」改编自1993年震惊全港的「大埔宝湖花园烧尸案」，当年在大埔经营烧腊店的罗姓男子，与比自己年长13岁的钱姓女子发展出婚外情，两人长期幽会。为了掩人耳目，罗男竟向正室妻子钟氏谎称钱女只是「亲戚」。然而，纸包不住火，这段畸恋最终为钟氏招来了杀身之祸。1993年7月，当时钱女因为不满其名下的烧腊店牌照遭到取消，心生怨恨之下，竟向罗男的正室钟氏勒索金钱。在索钱不遂后，钱女怒火中烧，竟然在寓所内狠下毒手，将钟氏活生生勒毙。案发后，钱女的处理尸体手法极度凶残。据悉，她在开工时意外被热油烫伤，这竟然触发了她毁尸灭迹的「灵感」。她回到案发寓所，将钟氏的尸体搬进浴缸内焚烧，随后更拿起菜刀进行分尸。在随后的法庭审讯中，钱女冷血地形容当时的分尸过程，直言就如同在烧腊店「斩烧肉」般轻易，言辞令人不寒而栗。更令大埔街坊心惶惶的是，死者的部分肢体始终下落不明。受此恐怖传闻影响，大埔区的居民一度对烧腊食品产生极大阴影，对烧味「退避三舍」，严重影响了区内烧腊店的生意。尽管钱女杀人及毁尸灭迹的手段极其残酷，但案件的审讯结果却出乎全港市民意料。案件经过两度重审后，陪审团最终裁定钱女「误杀罪」成立，法官仅判处其监禁六年，这项判决随即在社会上引发强烈愤慨，大批市民认为刑罚与其凶残暴行完全不成比例。当时，全港有过万名市民发起联署抗议，要求律政司跟进并争取加刑，可惜即使经过司法覆核，最终仍无功而返，维持原判。

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