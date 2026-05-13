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海儿白裙女神姿态晚宴上唱《卡门》全场嘉宾举机自拍 周奕玮三语主持感紧张

影视圈
更新时间：23:15 2026-05-13 HKT
发布时间：23:15 2026-05-13 HKT

TVB「最佳男主持」周奕玮（Jarvis）前晚担任晚宴司仪，还特别邀请《中年好声音》最索评审海儿（Hedy）出任表演嘉宾，海儿除连唱两首歌曲娱宾外，还跟现场观众大玩游戏，场面热闹。

海儿高难度唱腔令全场气氛高涨

当晚周奕玮介绍海儿出场时大卖关子，海儿突然身穿白色晚装以女神姿态亮相，边唱着歌曲《Carmen Habanera》（《卡门》）边进入会场，以高难度唱腔，令全场气氛高涨，嘉宾纷纷举起手机拍摄，甚至有人上前主动跟海儿大玩自拍。接着海儿再以靓声演绎《If I aint got you》，令台下观众听出耳油。

海儿感激《中年好声音》带来机会

海儿表演完后，周奕玮上台倾谈，问到海儿工作忙碌，对平日生活质素会否有特别要求时，海儿坦言要求高，「平时工作环境好热闹、压力好大，所以返到屋企我一定要够安静、够放松，最重要系冷气一定要够舒服！因为我唱歌要保养把声，对空气质素同湿度特别敏感。」周奕玮很理解作为歌唱家，声音就如生命般宝贵，「其实冷气除咗凉唔凉之外，气流嘅分布同过滤功能对喉咙嘅保护好关键。」周奕玮接受访问时表示，很开心连续3年为晚宴担任司仪，「今日唔单止要用日文，系要用三语，因为仲要讲英文同广东话，真系几紧张㗎！」而海儿亦很荣幸可出任嘉宾，「做咗《中年好声音》评审之后，真系多咗好多表演机会。」

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