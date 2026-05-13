卫诗雅金像奖着松身衫行红地毡误怀孕 澄清：梦见龙凤胎是「恶梦」 生B最快下年要与老公「夹期」

影后卫诗雅今日出席保养品牌活动，她表示近年多接触美容品牌工作，笑言收到产品一定会大胆尝试，「为了测试是否适合我，我去年更买了测皮肤水份的仪器，看看产品分别大不大，是否适合我，所以都已找到最适合我的护肤品。」问到用出心得会否做生意？她笑言不会，「我一直都讲想做生意，但要处理文件太难了，现在只是报税和会计的文件，有人帮我都非常头痕，去银行也是。」她指，老公劝他将想做生意的想法写下来，她尝试想了一天，待老公收工回来，她便宣布放弃，笑言对她而言做演员才是最舒服的事，可以投入不同的世界和角色当中。

卫诗雅被误会怀孕质疑自己发胖了

问老公献计将卫诗雅留在家中以便生B？卫诗雅表示早前虽在金像奖上获「最佳衣着奖」，但因属松身设计，她留意到有网民讨论她是否怀孕，令她质疑自己是否肥了而不开心，「然后连续两日梦见自己怀孕，第一晚是BB踢我的肚、第二晚更意识到是龙凤胎，有朋友摸我的肚，非常真实，醒了才惊觉发恶梦！」问可有好奇梦境的含义？她指是代表有好事发生、或身边人会怀孕。问到想生B吗？她表示未想，工作忙到最快也要下年，笑言要和老公「夹期」。

卫诗雅赞洪卓立唱得好助入戏

谈到早前在英皇家族骚上，卫诗雅与陈家乐合作音乐剧演出，获赞连泪珠亦控制自如，她笑言要感谢洪卓立唱得好，自己才演得投入，虽然也想演舞台剧和音乐剧，但在启德主场馆有这种演出也算刷新自己的演出经验，非常过瘾和大挑战。她又表示，这次演出后有音乐人向她招手请她出歌，笑言仍未成事，问大家若她唱歌怕不怕，「做歌手无乜可能，出首歌或者可以。」而同门的张敬轩担任「正向导师」外，卫诗雅也有参与在讲座上分享，她称自己经常在不同地方和学校分享自己的经历，包括自己入行十多年来的感受等。

