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方皓玟首开腔回应乐风创办人周佩贤死讯 自揭同居真相 不知对方财困：很伤心，接受不到

影视圈
更新时间：16:43 2026-05-13 HKT
发布时间：14:20 2026-05-13 HKT

乐风集团集团创办人及主席周佩贤昨日（12日）在九龙城太子道西211号寓所内烧炭案身亡。警方在昨午1时许接案到场，发现事主倒卧睡房床上，旁边有一盘烧过的炭，现场没有检获遗书，寻死原因仍在调查。有消息指周佩贤患有抑郁症多年，需定期覆诊及服药，约一周前，周佩贤曾向朋友透露面对严重财政压力，但表明不会寻死，惟至昨午时分其朋友收到她的寻死讯息，于是报警求助，可惜最终未能阻止悲剧发生。

方皓玟拒回应周佩贤死讯

周佩贤与方皓玟（Charmaine）份属好友，方皓玟于2021年与日籍老公离婚，有传与周佩贤同居加多利山寓所。方皓玟亦曾于2023年及2024年两次为乐风集团旗下楼盘「ELIZE PARK」及「UPPER PRINCE」担任代言人，当时方皓玟在活动上大赞楼盘属潜力股，其后有传媒向方皓玟求证周佩贤死讯时，她表明不想回应。方皓玟接受「星岛头条」电话访问，她郑重澄清两点，首先要代周佩贤澄清，她没有抑郁症，大家请不要再说她有长期抑郁症，她只是患有焦虑症。问到焦虑症会否对她做成影响？Carmaine表示，不清楚，因她不是医生，她说：「但大家也不能乱去生安白造，说她是长期抑郁症患者，死者不应受这委屈。」

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方皓玟：没有和周佩贤同居

另一件事便要为她自己澄清，Charmaine指出，自己不是与周佩贤同居的，也不是同住，更不是住在所报道的上址，直指有关报道错误：「我不是住在上址，这样写，我怎样跟我的家人交代，完全不是事实，为可可以屈我写到这样。」问到是否与周佩贤经常有联络？她指出，因为住在附近，大家是邻居，所以经常见面也是正常事，大家倾偈会经常谈及近况，她伤心地说：「她有这动作真的突然，我完全没想过她会这样做，实在可惜，一个杰出企业家，对社会做了很多事，这么早离开，对社会是可惜的事。」

方皓玟不知周佩贤财困

问到事前知不知道周佩贤受财困？她表示，一直以来很少提及她公司的事，只知道她有压力。问她事前可感到周佩贤有异样？她说：「事前联络时有提过她有压力，但对谈间仍是很积极，亦没有甚么迹象，突然发生这事，所以我心情仍未平复，(她离开对你的影响？）失去了一个朋友，很伤心、接受不到及平复不到，难过亦感到很可惜。」

相阅阅读：「失婚女歌手」另类育儿方法颠覆人生 自认纵仔豪食辽参花胶蒸石斑做午餐 与前夫结婚只为方便拍拖

方皓玟尽力帮周佩贤处理后事

此外，Charmaine表示，听到发生这事件很突然，但她也会尽一分力帮周佩贤处理后事，作为朋友与她的家人也相熟，知道她的家人很奔波，她说：「所以我会尽量尽力。」

方皓玟2021年离婚

方皓玟在2017年与日籍老公安田慎吾结婚，翌年于日本东京诞下儿子安田龙加（Luca），不过这段婚姻在2021年划上句号，方皓玟于社交平台上载一个圆型图案并宣布离婚：「我和Shingo分开了。本来是一件很个人的事，但我明白作为一个公众人物，必需亲自告诉大家，为免爱护我的人替我担心，更不希望我的亲人受到不必要的麻烦和伤害。能够相遇相爱并不代表可以相知相处，虽然爱没有分对错，但倔强的性格，总会对身边人造成或多或少的伤害，分开是保护这段关系的最好方法。Shingo仍然是我珍重的亲人，离婚并不代表终结。我们的爱将会在Luca的生命里延续下去。关于离婚这件事，希望能够以这段文字划上一个圆满的句号。」

方皓玟独力抚养儿子

方皓玟离婚后独力抚养儿子安田龙加，她曾表示：「因为𠮶时我同佢拍拖，佢又冇工开，攞唔到visa。咁我方便拍拖咪去结婚，攞个visa可以拍下拖咁嘛，对于我嚟讲，结婚唔系等于终身伴侣，只不过一张签咗名嘅纸，所以我觉得系一件无聊嘅事。」方皓玟亦继续以歌手身分在乐坛发展，方皓玟曾称儿子一点都不proud of 妈咪是一个歌手：「我问过佢你想唔想唱歌？好似妈咪咁样。我畀你学跳舞？佢话佢唔想做呢样嘢，净系想喺屋企凉冷气同打机。不过我最后都逼咗佢去学游水，佢都好proud of自己游水都几劲。同埋画画都拎好多奖，其实我哋之间系冇𠮶啲BB话，系平起平坐嘅讲嘢。」

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

 

 

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