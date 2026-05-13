《爱．回家之开心速递》惊传7月大结局 播足近10年终划句号 疑因一事推倒重来开新处境剧

TVB处境剧《爱．回家之开心速递》自2017年2月20日首播以来今已播出超过2,800 集，成为香港电视史上最长篇单部具有连贯剧情的处境剧，不过近日有传《爱回家》终于划上句号。有指TVB计划打造另一全新处境剧接棒，剧中演员得悉消息大感不舍，希望在公司开拍全新处境剧时有缘再聚。

《爱．回家之开心速递》传暂定播到7月

有报道指日前TVB行董事兼助理总经理曾励珍联同制作部助理总监文伟鸿（Jazz）突然召开紧急会议，向演员表示公司有意停拍兼更传出暂定播到7月便告终。有传创作上遇上「樽颈位」，再加上连戏演员多达50至60人，台前幕后耗费大量人力物力，整体开支相当庞大，虽然仍受到广告商垂青，但在经济效益下，TVB决推倒重来。

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《爱·回家之开心速递》获网民大赞极度「贴地」

《爱·回家之开心速递》作为《爱·回家系列》的第四辑，最初原本只暂定制作180集。但凭借围绕「熊家」、「龙家」以及「接龙集团」办公室的爆笑日常，加上剧情经常紧贴社会时事，获网民大赞极度「贴地」，最终不断添食，至今已超过2800集，成功超越《真情》及《香港八一至香港八六系列》，稳坐香港电视史上最长篇单部具有连贯剧情的处境剧宝座，绝对是TVB近年最成功的皇牌节目之一。《爱．回家之开心速递》不仅深得广告客户青睐，更成功捧红了无数演员，成为台庆颁奖礼的常客，目前是唯一一套于六届《万千星辉颁奖典礼》中均有斩获的剧集，更在2020年夺得最高荣誉大奖，历届得奖演员包括「大小姐」林淑敏和「金城安」周嘉洛分别在2018年及2019年夺得「最佳男女配角」、在《万千星辉颁奖典礼2020》中《爱回家》荣获「万千光辉演艺大奖」，成为自颁奖礼成立以来第一套获得该奖项的剧集。「大小姐」林淑敏及「送水辉」许家杰在2021年获颁「最受欢迎电视拍档」，「三太」樊亦敏于2022年获颁「最受欢迎电视女角色」，姚焯菲在2024年亦凭《这个家》获颁「最佳电视歌曲」奖。除了《万千星辉颁奖典礼》外，剧集先后在《观众在民间电视大奖》、《香港电视大奖》与及《YAHOO!搜寻人气大奖》等创下佳绩。

TVB曾炮制过无数脍炙人口处境喜剧

《爱．回家之开心速递》在播出初期，起用歌曲《Latin Soul Strut》作为片头音乐，到了2018年1月日主题曲改为由黄心颖主唱的《在心中》，但因许志安与黄心颖出轨事件影响，故主题曲于2019年4月17日起被改为播放《在心中》的纯音乐，到了6月24日主题曲由多名剧中演员合唱的《开心速递》，后来在2021年8月16日改为由JW王灏儿主唱的《爱心灌溉》，接着在2024年7月8日改为姚焯菲主唱的《这个家》。回顾香港电视史，TVB过往炮制过无数脍炙人口的经典处境喜剧，从80年代横跨六年、共1,311集的《香港八一至香港八六系列》是香港电视史上集数第二多的处境喜剧，主要演员有黄新、梁葆贞、李成昌、颜国梁、罗君左等等，以银禧小食店和附近街坊的话题为剧本主要内容，话题取材自社会时事话题，甚至讽刺时弊反映小市民心声。 到了90年代的《卡拉屋企》、《开心华之里》、《真情》，至2000年后的《男亲女爱》、《皆大欢喜》等，每套都陪伴著不同年代的香港人成长。

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