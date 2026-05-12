米高积逊被指爱饮童子尿 Cascio兄妹狂爆变态性癖兼不断被米高虐待

曾被封为「米高积逊第二家人」的Cascio家族与米高积逊（Michael Jackson）有着历时25年的深厚交情，即使在他离世后仍受访、著书为他被指性侵儿童的指控辩护。然而近年家族中人开始控诉米高曾在他们儿时性侵犯他们，年初Cascio兄妹Eddie、Dominic、Aldo和Marie-Nicole更正式起诉米高遗产管理人。四兄妹继在上月底接受《纽约时报》访问后，最近更接受澳洲时事节目《60分钟》访问，继续爆料。

Eddie指与米高「同床共枕」

Eddie在节目上透露，米高以奢华的购物之旅、私人飞机旅程、游乐园之旅，以及带他们到世界各地巡回演出等方式来讨好他的家人。他又会带其黑猩猩Bubbles到访他们的家，逗孩子开心，令孩子们被迷住了，自觉能与天王巨星做朋友好特别。但他声称在1993年跟随着米高进行《Dangerous World Tour》巡回演唱会时，当年只得11岁的他开始备受米高性骚扰，「他开始抚摸我的腿，我坐在他腿上，就在那时，我们第一次接吻了，他吻了我的嘴唇。」Eddie指米高他起了个绰号叫「天使」，两人一起洗澡，并同床共枕。Eddie指性骚扰开始后，就几乎每晚都会发生。他表示到了16岁时，米高更性侵了他，「我得给他口交，反之亦然。这很艰难，因为我的男子气概也被剥夺了。

Marie-Nicole声称被米高哄骗脱衣服

Dominic则声称米高会拉着他玩一些令人不安的游戏，例如一个叫做「战利品大战」的游戏：「他会把我压在他身上，让我的生殖器贴着他的。他会一边颤抖，一边用力顶着我。」他更指米高会喝他的尿，并告诉他那是爱他的表现。而Marie-Nicole则声称米高在她年仅12岁时，就哄骗她脱衣服，然后看着她的身体自慰，他更曾要求要看她的阴道。至于四兄妹中年纪最小的Aldo则表示当年在与米高躺在床上玩游戏机时，被对方扯下短裤，米高更帮他口交。他们指当年米高透过恐吓、酗酒和服用处方药等手段控制及不断虐待他们。他们指米高更会喂他们饮「耶稣汁」，即是以维柯丁和赞安诺等药物混入汽水中，让他们飘飘欲仙，更易受控。节目播出后，网民反应两极。有人指出他们当年不断为米高辩护，却在Eddie谎称曾帮米高制作歌曲但被踢爆后反控米高，怀疑他们一家只想发死人财。但亦有人指米高作风古怪，指他有恋童癖亦唔出奇。