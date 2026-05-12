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张天赋E=MC²演唱会｜MC宣布终极加开第五场 破戒食叉鹅饭庆祝 力撑预先登记抽签杜绝炒飞

影视圈
更新时间：21:45 2026-05-12 HKT
发布时间：21:45 2026-05-12 HKT

《张天赋E=MC²演唱会2026》今日进行优先订票，一个上午全部门票火速售罄，华纳唱片开心宣布，终极加7月11日第五场！中银信用卡客户可于5月14日早上十时至晚上八时优先购票。
为确保歌迷可以公平买飞，今次将会开放预先登记门票抽签服务。大家有机会用公平嘅方式购买门票，MC歌迷要密切留意登记日期！

张天赋呼吁家人齐齐抽飞

MC一早醒来，收到公司的加场消息，感到非常开心，他笑言最近日日夜夜为演唱会筹备而努力，为了有一个最佳状态，已经好耐冇饭食，收到咁开心消息，决定今日奖励一下自己，来一份叉鹅饭作庆祝，「一餐咁多啦，奖励下自己先！然后再继续努力！」至于今次第一次采用预先登记抽飞，MC亦拍手赞成，「好好呀！咁希望多啲人抽到，大家唔洗再好似上次咁又话要食炒价飞。其实我今日收到加场消息之外，个电话都不停收到朋友问买飞，我都好惊，我真系冇飞，或者叫屋企人都出去登记下，希望抽到一啲返来比我。」


《张天赋 E=MC² 演唱会 2026》购票资讯 :
5月14日（早上10:00-20:00） 中银信用卡优先购票

网上登记抽签（只限网站https://www.urbtix.hk)
2026年5月14日（星期四）上午10时开始 至 2026年5月15日（星期五）晚上8时截止。
登记抽签人士必须于截止时间前完成整个登记流程。
每位成功登记抽签人士将收到附有「登记参考编号」的确认电邮。
所有于登记时段内成功提交登记人士的中签机会均等，毋须抢先登记。

中签结果公布
2026年5月22日（星期五）
成功登记抽签人士可于城市售票网中签结果专页中输入其「登记参考编号」查询中签与否，而每位中签人士亦将收到个别通知。
中签人士购票时段
2026年5月27日（星期三）上午10时至晚上8时
只限中签人士按是次抽签公开发售的规定和条款购买门票。
中签人士必须以登记抽签时提供的同一张信用卡及其他资料完成交易，不得修改。每人限购最多两张门票，并会实施「延后取票」方案。

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