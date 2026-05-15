雨霖铃剧情懒人包｜5大看点、角色介绍 杨洋恶斗连场 与章若楠出生入死

雨霖铃｜由杨洋、章若楠以及方逸伦领衔主演的古装武侠剧《雨霖铃》，5月13日起在优酷以及Disney+播出，讲述展昭、霍玲珑和白玉堂齐出生入死，破悬案靠近事件真相的故事，全剧共37集。下文为您精心整理了《雨霖铃》的剧情懒人包，即睇分集剧情、角色介绍及5大必看亮点！

剧情大纲

追剧日历

角色介绍

分集剧情

必看亮点

武功高强的御前四品带刀护卫的展昭（杨洋 饰），在收到故友留下的悬案证据后只身探寻线索，却遭遇各方势力埋击，他在途中结识了玲珑山庄的大小姐霍玲珑（章若楠 饰）以及「锦逸鼠」白玉堂（方逸伦 饰）。志同道合的三人在一次次出生入死后，终靠近事情的真相。

《雨霖铃》由杨洋、章若楠以及方逸伦领衔主演。

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《雨霖铃》追剧日历公开！

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杨洋 饰 展昭

被誉为「江湖第一高手」的南侠，获仁宗皇帝亲封为御前四品带刀护卫，其剑法出神入化，精妙绝伦。

杨洋饰演展昭。

章若楠 饰 霍玲珑

玲珑山庄的大小姐，个性坚韧且才智过人。她因不满包办婚姻而离家出走，并在途中多次协助展昭对抗襄阳王的势力。

章若楠饰演霍玲珑。

方逸伦 饰 白玉堂

以「锦毛鼠」称号闻名江湖，行事风格「以暴制恶」，不受朝堂礼法所束缚，但始终坚守除奸惩恶的信念。

方逸伦饰演白玉堂。

张予曦 饰 掌月使

寒水宫的关键成员，身负与襄阳王势力相关的重大秘密，使用的武器名为「长相思」。

张予曦饰演掌月使。

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第1－2集：霍玲珑与展昭初遇齐救人

升云庄三当家葛云飞身携秘宝被唐门3位杀手追杀，霍玲珑救下同行的哑童，升云庄另外两位当家赶到，将杀手赶走后，二人拟对霍玲珑下手，一神秘人出手相助，哑童趁机逃走但落官差手中，霍玲珑为避官府躲去地窟却遇到展昭，他假称自己叫展日飞，因要避仇家而拒绝同行。二人分道扬镳后，撞见一男一女威胁饮毒药，詹日飞去而复返，他发现二人正是寒水宫的掌日使与掌月使，均为夺宝而来，詹日飞虽以一敌二但亦不落下风，双方各自休战，结下仇口。

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1. 杨洋时隔近1年再推新作

杨洋对上一套播出作品为2025年7月的《凡人修仙传》，当时其演技备受赞赏，成功扭转过往「油腻」形象。事隔近一年，他再度挑战古装武侠剧，其表现令广大观众引颈以待。

杨洋再演古装剧，值得期待！

2. 杨洋为角色提前半年习剑

为演活展昭这位江湖第一高手，杨洋提前半年亲赴武当山学剑，并亲自完成剧中95%的武打场面，包括在零下10度的环境下拍摄高达20米的竹林高空翻滚戏份，尽显专业精神。此外，剧组特意聘用香港武术指导团队，强调真实打斗，武打戏份占全剧40%。

杨洋为角色苦练剑术。

3. 周深、曾比特献唱剧集歌曲

剧集除了权斗与江湖的双线叙事外，音乐阵容同样鼎盛。全剧共6首原创歌曲，其中主题曲《孤剑吟》由实力派歌手周深献唱，而香港歌手曾比特亦演唱插曲《问剑》。

周深献唱主题曲。

4. 「正午阳光」出品成信心保证

剧集由内地著名制作公司「正午阳光」出品，其CEO侯鸿亮更亲自担任制片人。侯鸿亮曾制作《瑯琊榜》、《欢乐颂》及《知否知否应是绿肥红瘦》等多套大热剧集，虽然武侠题材为其团队首次尝试，但「正午阳光」的金字招牌已然成为剧集质素的保证。

《雨霖铃》是正午阳光首部武侠剧。

5. 金牌制作班底还原古典武侠

《雨霖铃》由凭《开端》一鸣惊人的刘洪源执导，并由曾以《知否知否应是绿肥红瘦》获白玉兰奖提名的吴桐担任编剧。制作团队以「去浮华，重本真」为核心理念，耗时157天参照《清明上河图》搭建北宋市井风貌，力求在场景及服饰上还原古典武侠精神。

《雨霖铃》台前幕后均星光熠熠。

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