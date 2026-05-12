舞台剧大龙凤丨张继聪自嘲「P牌监制」亲自联络经理人倾钱 未敢邀古天乐参演唔排除跟谢安琪夫妻档同台

张继聪、廖子妤、朱栢谦、何嘉莉、吴冰、黄梓侨及汤君慈等今日出席舞台剧《大龙凤》记者会，为古天乐投资、专营舞台剧的新公司「天下一幕」头炮剧作。古天乐虽然未能出席记者会，但仍拍片宣布新公司舞台剧制作，呼吁观众购票入场支持。

张继聪心愿促成影视舞台界别演员跨界合作

张继聪作为《大龙凤》监制，受访期间透露为新尝试自嘲「P牌监制」，公司自去年起已经与古天乐一同筹划：「其实我系天下一幕营运总监，目前舞台剧计划已经去到2028年，真系责任重大！」张继聪透露工作包括挑选剧本及筹组演员班底，表示今次主要起用天下一旗下艺人，但亦有来自「小薯茄」的吴冰，认为演员适合角色最重要，未来舞台剧亦会试镜，心愿是促成影视舞台界别演员跨界合作。对于担任监制，张继聪谦称仍在学习当中，选角选剧本之余亦要筹组演员：「第一次联络唔同经理人倾价钱，平时只会同经理人讲加钱，今次就问可唔可以帮下手。」

古天乐忙做「精神辅导员」

古天乐作为「天下一幕」老板，但张继聪未敢请对方参演舞台剧，表示圈中太多工作需要古天乐，亦身兼演艺人协会会长、艺人「精神辅导员」角色非常繁忙：「唔敢独霸古天乐咁耐！加上排戏又要熄电话，惊人哋揾唔到佢。畀佢拍广告、电影支持下，Daddy梗系要畀心机揾钱！」亦不排除将来请太太谢安琪演出，两夫妻或许能在舞台剧同场。张继聪虽然未有参演《大龙凤》任何角色，但大卖关子指往后将会演出，最快则是与农夫合作的《人夫集团》，但具体演出内容则仍在商议：「保证笑到爆！真心个骚其实关于做老公歌颂老婆，我觉得所有人夫都要入场睇！」

