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梁朝伟法国南部变身「执蛋农夫」 刘嘉玲充当御用摄影师 网民激赞：影帝好可爱

影视圈
更新时间：19:15 2026-05-12 HKT
发布时间：19:15 2026-05-12 HKT

影帝梁朝伟(伟仔)与太太刘嘉玲(嘉玲)婚后至今一直十分恩爱，除了经常工作要分隔两地外，二人在空余时便形影不离享受二人世界，不时结伴行山跑步，由于伟仔不善于处理社交平台，这重任便留给了嘉玲，她不时于社交网分享与老公的生活点滴及假期中的乐趣，昨日嘉玲便分享了二人放假期间到法国南部度假的相片，他们住在一间被山林包围有花园和鸡舍的大屋之中，她静静坐在花园享受法国南部缓慢的微风以及花香处处，感觉十分写意。

朝伟捡了一箕新鲜鸡蛋。
朝伟捡了一箕新鲜鸡蛋。
伟仔温柔地检蛋。
伟仔温柔地检蛋。
动作认真悠然自得。
动作认真悠然自得。
鸡舍有走地鸡。
鸡舍有走地鸡。

刘嘉玲社交平台独家放送度假点滴

香港时间今早，嘉玲再分享一段朝伟在鸡舍旁边，拿着筲箕捡鸡蛋的片段，动作认真又悠然自得。嘉玲并留言，简单原始快乐、慢生活、简单的快乐、拾鸡蛋的一天，伟仔更拿着载满鸡蛋的筲箕拍照，流露出满满简单的快乐，有嘉玲在旁充当摄影大师，尽显二人恩爱实在羡煞旁人。

网民留言激赞伟仔「小心翼翼真可爱」

有大批网民看到片段后，都忍不住留言表示：「小心翼翼真可爱」、「最基本的生活最幸福」、「他的动作真的很慢」、「梁生So Cute！」、「相信我哋个影帝迟早会买地做园夫」、「执鸡蛋都咁深情」、「多谢嘉玲姐让我们看到生活中的伟仔」。
 

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