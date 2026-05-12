《海派甜心》李威及妻子卷「精舍命案」 女死者恐怖受虐惨死 被判刑22个月缓刑5年

曾经演出《吐司男之吻》及《海派甜心》的44岁台湾艺人李威，淡出演艺圈多年，近年转行买卖艺品茶具并潜心修佛。去年爆出卷入「精舍命案」，并曾传出他于命案中担任军师角色。台湾北市精舍命案，畅销作家王蕰（本名王江镇）疑不满女弟子兼会计蔡女帐目不清，涉嫌教唆女护法、信徒凌虐蔡女致死，其中还牵涉早已淡出萤光幕的艺人李威及其妻简瑀家，全案历经台北地院一年多审理，今日（12日）一审判决王蕰12年徒刑、李威1年10月徒刑，缓刑5年、简瑀家1年8月徒刑，缓刑5年，可上诉。

王江镇成立宗教团队屡批斗成员

法院调查，王江镇于30年前开设佛学讲座、课程，成立宗教团体。信徒、学生将王江镇视为精神导师，尊称「仁波切、上师」或「传承」，高度遵从其指示。如认信徒、学生在处理上有失误，或主观认定某信徒道德品行、个性有缺失时，即会发起「研讨」，多人包围、指责、辱骂，甚至有肢体接触强制行为。

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王江镇不满蔡女动杀机

法院调查，王江镇因不满蔡女处理剩余财产分配诉讼有疏漏，又接获其他被告抱怨蔡女缺失，即开启「研讨」事宜。蔡女虽已下跪磕头、剃头住在精舍学习出家人生活，王江镇仍认不足，定于2024年7月23日晚间于「水月草堂」研讨。

死者蔡女多番受虐

过程中，王江镇指示蔡女向诸佛下跪，姜芃妤、梁碧茵、干子昀、游秀铃以拉、扶、压、踢、强制方式，致蔡女头脸、身体多处撞击地板，体力不支倒地。吴慧珠到场后，先拉蔡女后衣领来回拖行，过程中故意放手让蔡女头部撞地，并出手殴打、脚踢。之后到场的被告或在旁观看附和、或看守大门。

死者蔡女曾被摔出马路

蔡女受伤倒地后，王江镇等人迳自离开。李渊源将蔡女拖出草堂甩摔在马路，吴慧珠殴打其头脸，姜芃妤用伞刺戳身体、脚踢。李渊源、吴慧珠、姜芃妤以胶带将蔡女固定在推车上推回精舍。

蔡女死于「横纹肌溶解」

24 日凌晨3时许，3人发现蔡女意识不清，透过梁等人转告王，并找具医师资格的信徒何秉洁给予自然疗法药物，但无效；众人旋即成立群组「讨论如何维护道场及王江镇」，编造蔡女中暑或健康不佳，拖延至上午10时15分才叫护车。蔡女因全身多处瘀伤引起「横纹肌溶解」并有轻度神经轴索损伤而死亡。

李威及其妻为体罚现场信徒

检警侦办后，2025年3月依涉犯伤害致死、强制、伪造文书、诈欺等罪嫌，起诉精舍领袖王蕰、游秀铃、干子昀、梁碧茵，吴慧珠、姜芃妤、李渊源，以及在体罚现场的信徒吕莉芳、吴榜丹、黄文琪、李宸宇及李威、简瑀家夫妇等13人。

法庭怒斥王蕰

在押王蕰及3大女护法，经检方起诉移审后，合议庭裁定，4人从2025年3月起续押禁见，期间历经4次延押，2026年1月间才获解除禁见，3大女护法交保，剩王蕰在押，全案4月2日辩论终结。北院合议庭考量，王蕰身为唯一上师，信徒视其为神佛，未以理性解决纠纷，反而纠众暴力「研讨」，负责指示下令且犯后迳自离开，致生死亡重果；犯后商议掩饰、删除对话，严重妨害司法。虽已和解赔偿，但未依协议交出自白书。

李威及其妻得死者家人谅解

核心共犯梁碧茵、游秀铃、干子昀、姜芃妤、吴慧珠、李渊源盲目听从指示，未尊重被害人意愿，多次致被害人重击地面，甚至在倒地后仍拖行、殴打，情节重大。帮助犯李翊玮到案后尽力诚实陈述，并与简瑀家与家属达成和解并履行完毕。告诉人到庭表示谅解李、简2人，同意从轻量刑及谕知缓刑。

李威及其妻缓刑5年

一审依据各被告是否参与串证群组、犯后态度、和解情形、智识程度及生活状况，依共同犯伤害致死罪，判处王蕰12年徒刑、3大女护法及吴慧珠、姜芃妤各10年徒刑、李渊源9年；另依帮助犯伤害致死罪，判处李威、简瑀家夫妻各1年10月、1年8月，双双缓刑5年、其余信徒吕莉芳5年、黄文琪、李宸宇各4年；依帮助犯伤害罪，判处吴榜丹1年6月，全案仍可上诉。

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