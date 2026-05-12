曾向镇入围全球OTT大奖最佳新人 隔空喊话张家辉「爸，我入围了！」

由釜山国际影展与韩国广电推广协会联合主办的「全球OTT大奖（Asia Contents Awards & Global OTT Awards）」今日公布入围名单，新锐演员曾向镇凭借在香港影集《绝命法官》中的精湛表现，强势入围「最佳新人奖」。去年台湾演员林廷忆也曾以《影后》「史艾玛」一角夺下奖项，曾向镇此次入围备受期待。

曾向镇感谢张家辉、鲍起静照顾

在影集《绝命法官》中，曾向镇与影帝张家辉、金像奖影后鲍起静及蔡思韵、朱栢康等同台演出，他饰演张家辉的儿子，剧中他本是品学兼优的学生，却因气喘发作意外撞死黑帮老大之子，进而引发后续一连串连锁反应，让父亲张家辉陷入万劫不复的深渊。得知入围喜讯后，曾向镇第一时间激动表示，最想对戏中的父亲张家辉喊话：「爸，我入围了！」，并且感性谢谢前辈们的照顾，「家辉哥和鲍姐在戏里戏外都把我当成亲生儿子和外孙看待，给了我很大的安全感。这次入围对我是莫大的鼓励，谢谢监制与优酷平台，我会继续努力拍摄更多作品！」

曾向镇成为刘俊谦、蔡思韵同门师弟

除了入围捷报，曾向镇也正式宣布加入「大思娱乐」，成为刘俊谦、蔡思韵的同门师弟。谈及同公司的学姐蔡思韵，曾向镇充满感谢：「我们毕业于同一所学校，无论戏里戏外她都是我的学姐，在拍摄现场有她在，真的让我很有安全感。」曾向镇成长于香港，随后到台湾就读北艺大戏剧系，2023年开始参与戏剧演出，演出作品包括《最佳利益》系列、《整形过后》等。近年更因在影集《某某》中饰演冷峻深情的「江添」一角人气攀升，获得广大观众讨论，展现出极具潜力的表演能量。