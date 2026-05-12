陈自瑶、王浩信激罕公开互动  13岁爱女母亲节送惊喜穿针引线  QQ恋情曝光父母同心护航

现年44岁的陈自瑶（Yoyo）与42岁的王浩信（Vincent）于2011年步入婚姻殿堂，翌年诞下爱女「QQ」王靖乔。虽然二人近年屡传婚变，更未有再公开一家三口的温馨合照，就连分开与囡囡合照时都会刻意遮掩爱女容貌，夫妻两人在公开场合或社交平台上的互动亦可谓绝无仅有。但今年母亲节，一向将焦点放在爱女身上的两人，却因为囡囡QQ的贴心举动而罕有隔空展现默契。

QQ送太阳花与心意卡

日前是一年一度的母亲节，不少星妈都纷纷在社交平台上分享节日喜悦，「爱女万事足」的陈自瑶亦不例外。她在Instagram上载了多张靓相，开心分享13岁囡囡QQ为她精心准备的母亲节惊喜，并留言写道：「回家收到满满的惊喜，祝所有伟大的母亲，母亲节快乐！」

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QQ心意礼物令陈自瑶好感动

QQ今年母亲节，为妈妈准备了一束充满朝气的黄色太阳花，花束上更悉心插上了四个亲手写上字句的心形气球，分别写着：「爱你哦」、「母亲节快乐」、「Happy Mother Day」以及「love you mom:)」。除了气球，花束中还藏着一张满载爱意的心意卡。QQ在卡中以英文写道，这次的花束是由她亲手挑选的，希望妈妈会喜欢，更在字里行间盛赞Yoyo是一位极好的母亲。收到这份诚意满满的礼物，令Yoyo十分感动，除了开心与花束合照外，更为这份心意拍摄了多张特写放上IG与大众分享。贴文一出，随即引来大批网民送上祝福，纷纷留言大赞QQ懂事又贴心：「This is soooooo sweeeet」、「张咭好靓」、「孩子的祝福系最暖心的。」

王浩信激罕「畀Like」

不过，除了QQ的贴心礼物外，最令一众网民惊讶的，莫过于老公王浩信的举动。一直以来甚少在Yoyo社交平台留下足迹的他，今次竟然激罕地对这个母亲节帖子「畀Like」赞好。这个小小的举动，旋即成为网民焦点，事关这绝对算得上是两人近年来极为罕有的公开互动。

爱女初恋曝光父母同心护航

事实上，虽然Yoyo与王浩信鲜有同框，但只要事关爱女，两人绝对是枪口一致。今年1月，13岁的QQ情窦初开，其私人社交帐号被网民曝光，当中流出了QQ的正面照以及与男友Julian的亲暱合照，引起网络热话。面对爱女私隐外泄，陈自瑶与王浩信当时就罕有地展现「夫妻同心」。Yoyo率先开腔保护囡囡，希望各界可以给予其女儿空间和隐私，而王浩信更态度强硬，指由于照片属于女儿的私人帐户，在未经囡囡同意下被公开，直言会考虑采取法律行动。

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