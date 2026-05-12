汤怡母亲节参赛玩HYROX 获囡囡送手绘画劲温馨 目标下年与老公齐齐玩

HYROX香港赛2026于5月8日至10日一连三天在亚洲国际博览馆举行，而汤怡（Kathy）特意在母亲节（10日）当天参赛。汤怡透露今次是第一次玩HYROX，是无意中在社交平台看到相关的内容而引起兴趣，于是在赛前1个月左右报名。她分享道，「其实结咗婚有小朋友之后同之前嘅生活真系好唔同，一直都好想做返以前做嘅嘢，例如跑马拉松或者做返gym，所以今次系一个开始嚟嘅。」

Kathy直言最辛苦是重拾做运动

Kathy笑言一开始有考虑与老公齐参与，但因他忙于巡回不在港，加上若男女组队的话，女生需要做与男生同样的重量，对她而言有点吃力，于是便与经理人组队。在准备的过程中，Kathy直言最辛苦是重拾做运动，「虽然自己跑开步，但我大髀力量系好弱，今次HYROX八成嘅都系用只脚去做，所以呢个对我嚟讲都系有啲吃力。其实我买咗成set哑铃喺屋企，但因为真系太忙，买咗返嚟净系摆，哈哈。」

Kathy特登拣母亲节当天参赛

HYROX分三日比赛，她特登拣母亲节当天参赛，「一嚟系俾自己一份嘅小礼物，二来我都想QQ睇住妈咪做呢个挑战，佢嚟咗同我打气，佢见到我不停喺度嗌『妈咪加油、妈咪加油。』对于我嚟讲其实好开心好鼓舞。」她续指跑马拉松与Hyrox截然不同，前者是到终点先有机会见到朋友、屋企人；后者是所有屋企人朋友在场馆中，在每个环节都见到他们，所以个感觉系两回事！汤怡更定下目标，下年会再参赛，用更多时间去训练，并会努力说服老公齐齐玩！问到囡囡送甚么母亲节礼物，汤怡分享道：「QQ写咗张卡、自己画咗幅图画俾我，同埋佢喺学校整咗份小礼物俾我，系个笔插，但送完俾我之后佢自己拎返，哈哈，佢话系佢自己㗎㖞，不过唔紧要嘅，因为佢而家识写字又识表达，呢个对我嚟讲系好开心。」