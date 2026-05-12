2026全球OTT大奖入围名单出炉 Lokman凭《存酒人》提名最佳男配角 与目黑莲、邓凯争奖 申惠善成视后大热

2026全球OTT大奖今日（12日）宣布入围名单，MIRROR队长杨乐文（Lokman）凭ViuTV剧集《存酒人》获提名最佳男配角，成为今届唯一入选的香港演员，可谓为港争光。

Lokman收到消息时难掩兴奋

对于能够在国际性大型颁奖礼上获得提名，Lokman收到消息时难掩兴奋，以半开玩笑半认真的语气分享心路历程：「可以喺一个咁大型、咁有指标性、咁国际化嘅舞台上面有呢个提名，我系好开心嘅，真系好开心嘅！系一个肯定，系一个『我得咗』嘅感觉——『爸爸妈妈，我得咗啦！』𠮶种感觉。虽然只系提名啦，但系已经有呢个份量！」Lokman亦感谢《存酒人》团队，多谢公司、监制阿简、导演Alan、编剧阿海，以及所有台前幕后。他说：「多谢团队努力建构咗阿当呢个角色，呢套剧我真系拍得好开心，亦都喺里面得到好多感受。同时间，见到呢个角色可以带我去到咁远，多谢『阿当』。」被问到会否亲身出席在釜山举行的颁奖礼，Lokman表示正努力和公司争取中，自己都很期待可以到当地感受颁奖礼气氛。

曾敬骅将与玄彬、金宣虎争视帝

不过今次跟Lokman争男配角奖的对手亦十分强劲，包括：《荣耀家族》目黑莲、《逐玉》邓凯、《韩国制造》郑星一、《妳和其余的一切》金建宇，看来奖项竞争将十分激烈。此外，今次亦有不少中台演员入围。其中包括宋威龙（《骄阳似我》）、曾敬骅（《如果我未曾见过太阳》）将与玄彬、金宣虎及竹内凉真争视帝；《逐玉》田曦薇则会跟申惠善、金裕贞、朴宝英及柴咲幸争视后。而王菲爱女窦靖童亦歌而优则演，凭《她的生存之道》入围最佳女新人。

《恋爱等高线》入围最佳真人骚节目

陆剧《生命树》亦入围最佳创意奖，《以法之名》则入围最佳OTT原创奖；陆剧《逐玉》、《骄阳似我》和台剧《都市开基祖》则获最佳亚洲内容奖提名，而由ViuTV真人骚《恋爱等高线》亦入围最佳真人骚节目，将与《不良一族寻爱记》、《黑白大厨第2季》、《唯妆至上》、《体能之巅：亚洲大挑战》及《小镇魔发师》等节目角逐奖项。至于颁奖典礼将于6月20日在韩国釜山电影中心露天剧场举行，届时就知各大奖项花落谁家。