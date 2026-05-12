李家鼎暴瘦终见转机 李泳豪夫妇悉心照料见曙光 邓兆尊寸爆大仔劝揾工 吴家乐拒评杨思琦

李家鼎（鼎爷）与大仔李泳汉和细仔李泳豪因为施明的离世而掀起家庭纠纷，李家鼎不惜自揭开家庭疮疤，公开录音力证自己沦为大仔李泳汉夫妇的「人肉提款机」，多年来被榨干7位数身家，李家鼎更一度爆喊表示：「而家衰到问人借返转头。」为免自己的遗愿被忤逆子扭曲，李家鼎公开确立细仔李泳豪作为其财产执行人。

吴家乐透露李家鼎的健康最新状况

近年李家鼎的健康屡传出现问题，身形出现「断崖式」暴瘦，他曾表示患上「慢性肠胃炎」及血气不足，更一度因为贫血而需要入院接受输血。施明离世后，李家鼎难抵打击致健康下滑，体重跌至仅得120磅变纸板人，情况令人担心。昨晚（11日）吴家乐透露李家鼎的健康最新状况。

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李家鼎目前状况终有好转

吴家乐和邓兆尊昨晚在YouTube节目《娱乐好好玩》谈及李家鼎三父子近日的家庭纠纷，他们均表示始终是别人的家事，所以不方便评论太多，但吴家乐表示私下曾与李泳豪联络并透露了李家鼎目前状况：「李泳豪讲咗一段说话畀我听，我就同大家交代返，近排鼎爷嘅情况好返好多。好返好多嘅原因系话，佢开始肯食返啲嘢啦，佢钟意食嘅嘢呢，就系鸭腿汤饭、烧味饭，但系呢鼎爷百厌唔肯食菜。所以豪仔太太煮啲菜要佢食，仲有煲返啲汤畀佢饮，呢一刻鼎爷系有返胃口，同埋肥返啲，块面都有返啲肉。」吴家乐还说：「豪仔就交代咗阿鼎爷近排嘅情况，其实系好返啲㗎啦，多谢大家关心，不过畀啲空间阿鼎爷休息，调理返个身体，继续作战。」

吴家乐拒谈杨思琦终于得到平反

邓兆尊更表示希望大仔可以改变他的人生观：「读书少唔一定系做唔到嘢，畀心机嘅话，一样可以做到嘢养到头家，尤其仲有几个小朋友，更加要做过好榜样。」吴家乐还说：「几多岁都可以唔做嘢，只系睇你愿唔愿意行出第一步，唔好讲层楼，如果你肯良心发现，正正经经揾返份嘢做。」不过讲到杨思琦被指终于得到平反，吴家乐一脸为难地说：「唔好讲平唔平反，因为看睇住佢哋拍边套剧拍拖，又睇住佢哋分手，我知得太多嘢，我唔想畀任何意见再挑起是非。」

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李家鼎近期健康状况响起警号

李家鼎近年凭借饮食节目《阿爷厨房》及《肥妈李鼎》系列迎来事业第二春，以精湛厨艺和霸气形象深植人心。不过李家鼎近期健康状况响起警号，被发现身形出现「断崖式」暴瘦，有指李家鼎因工作过度操劳、食无定时，导致积劳成疾，证实患上「慢性肠胃炎」及血气不足，更一度因为贫血而需要入院接受输血，受肠胃病影响，李家鼎食欲大减，出现「易饱又易饿」的情况，令他原本壮硕的身材在短时间内激瘦超过20磅。除了肠胃问题，武打演员出身的李家鼎亦饱受旧患折磨，他透露因肌肉大量流失，导致膝盖关节支撑力不足，出现严重的「骨磨骨」剧痛，严重时甚至「痛到企唔到」，连站立都成问题，令人十分担忧。 李家鼎受前妻施明离世精神大受打击，体重一度跌至仅约54公斤（约120磅），连以往中气十足的声线亦变得虚弱。