Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李家鼎暴瘦终见转机 李泳豪夫妇悉心照料见曙光 邓兆尊寸爆大仔劝揾工 吴家乐拒评杨思琦

影视圈
更新时间：12:30 2026-05-12 HKT
发布时间：12:30 2026-05-12 HKT

李家鼎（鼎爷）与大仔李泳汉和细仔李泳豪因为施明的离世而掀起家庭纠纷，李家鼎不惜自揭开家庭疮疤，公开录音力证自己沦为大仔李泳汉夫妇的「人肉提款机」，多年来被榨干7位数身家，李家鼎更一度爆喊表示：「而家衰到问人借返转头。」为免自己的遗愿被忤逆子扭曲，李家鼎公开确立细仔李泳豪作为其财产执行人。

吴家乐透露李家鼎的健康最新状况

近年李家鼎的健康屡传出现问题，身形出现「断崖式」暴瘦，他曾表示患上「慢性肠胃炎」及血气不足，更一度因为贫血而需要入院接受输血。施明离世后，李家鼎难抵打击致健康下滑，体重跌至仅得120磅变纸板人，情况令人担心。昨晚（11日）吴家乐透露李家鼎的健康最新状况。

相关阅读：81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔

李家鼎目前状况终有好转

吴家乐和邓兆尊昨晚在YouTube节目《娱乐好好玩》谈及李家鼎三父子近日的家庭纠纷，他们均表示始终是别人的家事，所以不方便评论太多，但吴家乐表示私下曾与李泳豪联络并透露了李家鼎目前状况：「李泳豪讲咗一段说话畀我听，我就同大家交代返，近排鼎爷嘅情况好返好多。好返好多嘅原因系话，佢开始肯食返啲嘢啦，佢钟意食嘅嘢呢，就系鸭腿汤饭、烧味饭，但系呢鼎爷百厌唔肯食菜。所以豪仔太太煮啲菜要佢食，仲有煲返啲汤畀佢饮，呢一刻鼎爷系有返胃口，同埋肥返啲，块面都有返啲肉。」吴家乐还说：「豪仔就交代咗阿鼎爷近排嘅情况，其实系好返啲㗎啦，多谢大家关心，不过畀啲空间阿鼎爷休息，调理返个身体，继续作战。」

吴家乐拒谈杨思琦终于得到平反

邓兆尊更表示希望大仔可以改变他的人生观：「读书少唔一定系做唔到嘢，畀心机嘅话，一样可以做到嘢养到头家，尤其仲有几个小朋友，更加要做过好榜样。」吴家乐还说：「几多岁都可以唔做嘢，只系睇你愿唔愿意行出第一步，唔好讲层楼，如果你肯良心发现，正正经经揾返份嘢做。」不过讲到杨思琦被指终于得到平反，吴家乐一脸为难地说：「唔好讲平唔平反，因为看睇住佢哋拍边套剧拍拖，又睇住佢哋分手，我知得太多嘢，我唔想畀任何意见再挑起是非。」

相关阅读：李泳豪绝地反击公开无删剪录音 揭李泳汉删重点营造假象兼暴力恐吓 为老窦甘做箭靶：有咩就话系我

李家鼎近期健康状况响起警号

李家鼎近年凭借饮食节目《阿爷厨房》及《肥妈李鼎》系列迎来事业第二春，以精湛厨艺和霸气形象深植人心。不过李家鼎近期健康状况响起警号，被发现身形出现「断崖式」暴瘦，有指李家鼎因工作过度操劳、食无定时，导致积劳成疾，证实患上「慢性肠胃炎」及血气不足，更一度因为贫血而需要入院接受输血，受肠胃病影响，李家鼎食欲大减，出现「易饱又易饿」的情况，令他原本壮硕的身材在短时间内激瘦超过20磅。除了肠胃问题，武打演员出身的李家鼎亦饱受旧患折磨，他透露因肌肉大量流失，导致膝盖关节支撑力不足，出现严重的「骨磨骨」剧痛，严重时甚至「痛到企唔到」，连站立都成问题，令人十分担忧。 李家鼎受前妻施明离世精神大受打击，体重一度跌至仅约54公斤（约120磅），连以往中气十足的声线亦变得虚弱。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
好去处
23小时前
私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
时事热话
2026-05-11 13:18 HKT
5月12日飞鹅山绑架案│绑匪潜独立屋掳劫 惊心动魄96小时
飞鹅山绑架案│绑匪潜独立屋掳劫罗君儿 惊心动魄96小时
突发
13小时前
子母®扎根香港营养教育十三载 以微小习惯成就下一代大健康
企业资讯
5小时前
添好运首推点心放题！95岁泰斗监修怀旧系列 3小时任食经典猪油包/鹌鹑蛋烧卖/榄仁冰肉千层糕
饮食
19小时前
黎瑞恩豪门梦碎剖白失婚低谷 惊觉身边人「突然消失」：个打击好重手 做单亲妈历人情冷暖
黎瑞恩豪门梦碎剖白失婚低谷 惊觉身边人「突然消失」：个打击好重手 做单亲妈历人情冷暖
影视圈
4小时前
星岛申诉王|宠物店摆乌龙 冲凉误当剪毛 长毛猫惨变光秃秃 主人吓呆痛哭
星岛申诉王 | 宠物店摆乌龙 冲凉误当剪毛 长毛猫惨变光秃秃 主人吓呆痛哭
申诉热话
5小时前
港女北上剥牙变「含脓大细面」险窒息 漏夜返港急症留医保命叹：见过鬼怕黑｜Juicy叮
港女北上剥牙变「含脓大细面」险窒息 漏夜返港急症留医保命叹：见过鬼怕黑｜Juicy叮
时事热话
3小时前
元朗逾30年老牌饼店母亲节旺过酒楼？大批市民排队买蛋糕 必试招牌芒果蛋糕 网民震惊：元朗人好支持！
元朗逾30年老牌饼店母亲节旺过酒楼？大批市民排队买蛋糕 必试招牌芒果蛋糕 网民震惊：元朗人好支持！
生活百科
21小时前
广东得意妹帮阿妈开档变扫场 拧错油门令75KG卤味全报销︱有片
00:30
广东得意妹帮阿妈开档变扫场 拧错油门令75KG卤味全报销︱有片
即时中国
6小时前