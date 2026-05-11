Tiger恨拍港产赛车片 一年开2次骚 还有未圆心愿｜名人杂志

MIRROR成员Tiger（邱傲然）3月举行首个个人演唱会后，再接再厉在6月举行《Tiger Yau "Where It Continues" Live 2026 》。初尝开个唱滋味的他，笑言一向以随遇而安心态面对，过往没有定下很多目标，但将来有机会执导，希望拍摄赛车片，亦羡慕队友江𤒹生（AK）参演电影《我们不是什么》，大赞对方在戏中角色有很好的发挥，自己也想遇到一个咁好玩的角色。撰文：邝芷莹 摄影：朱伟彦

Tiger对未来没有定下太多目标，但工作机会却接踵而来，出新歌、开骚、演舞台剧忙个没停。

Tiger首个个人演唱会《Where It Begins》于3月在麦花臣场馆举行，更首度跟妹妹Kelly同台演出，Kelly上台弹琴伴奏，并与Tiger合唱一曲《Fields of Gold》，赢得不少掌声。完场时Tiger即场宣布，将于6月举行《Tiger Yau "Where It Continues" Live 2026》，可见反应相当热烈。

Tiger坦言未想过反应热烈，更忆述encore时，就决定可以开演唱会Part 2，令他感到受宠若惊，「虽然好开心，但同时都好大压力同紧张！因为开演唱会Part 2，小弟都只有5首个人歌曲，其实要用好多时间去准备其他cover，这也是我跟音乐总监天衡团队们的努力地方。」

妹妹Kelly再任嘉宾

Tiger表示演唱会Part 2会加入新歌曲，并会有新元素，当中亦有自己经常会听的怀旧歌曲，例如：《深爱著你》，又指跟团队MIRROR开骚，比较难有机会唱这类歌曲，今次开个人骚会较大自由度，感觉演唱会Part 1出来反应也不错，所以有信心继续唱这类歌曲。

问到其妹妹Kelly可会在演唱会Part 2再度现身演出，Tiger笑谓妹妹是他们音乐班底中好重要的一员，上次妹妹参与演唱会Part 1也觉得好玩又开心，感觉气氛很好，完全没有返工的感觉，如同参与派对一样：「今次开演唱会Part 2，妹妹都叫我不要太多改动，因为要用好多时间去练习，但她好好、已经试key，有一些歌曲她都会帮手编曲。」Tiger大赞妹妹Kelly一直以来给他很多启发，指妹妹一向有玩音乐，也很勤力去练习，对某些位好执着、好有睇法，从妹妹身上也学习得到。

兄妹联手炮制新惊喜

Tiger又坦言妹妹玩音乐或乐器上仍未展现晒出来，有机会的话，要视乎能否安排。他说：「我和妹妹合作一part，就算估到，都会觉得好睇！都有些惊喜，选歌和演唱方面都有心思。」谈到上次演唱会上演小剧场，Tiger表示今次也有小剧场演出，但大卖关子指内容及形式上，大家可以期待一下。Tiger举行《Where It Begins》演唱会，获多位MIRROR队友到场支持，包括：Alton（王智德）、Frankie（陈瑞辉）、Anson Kong（江𤒹生、AK）、Jeremy (李骏杰）、Lokman（杨乐文）、Ian（陈卓贤）及Stanley（邱士缙），其中AK有工作做也前来支持Tiger。Tiger笑指上次开骚时AK忙着演舞台剧，今次再开Part 2演唱会，对方仍未完骚，所以未能来捧场。

个唱Part 2反应热烈

Tiger以MIRROR成员身份出道时才19岁，不经不觉今年7月就是他的27岁生日，问他可有定下未来目标，Tiger坦言自己随遇而安，没有定下很多目标，反而自己未想过今年内可以开两次个人演唱会。他说：「我一直无跟公司争取过要开骚，但无端端又发生，然后又真系夹到和安排得到，就无端端有这件事出来，自己觉得既然有就俾心机去做。」原本这次《"Where It Continues" Live》定于6月27日在麦花臣场馆举行，由于优先订票反应非常热烈，更宣布加开6月28日一场。谈到可会想快将延续开3.0演唱会，Tiger笑言「有就唔拘」，但要视乎大家的反应。

羡慕AK遇到好角色

Tiger除了在音乐上发展，亦参与舞台剧演出，更演出多部剧集，以及执导短片作品，可谓「瓣瓣掂」。问可想多参与电影演出，Tiger坦言好被动，就算有心想拍戏，若未获邀请也没办法，不过也羡慕AK有不少参演电影机会，尢其对方在《我们不是什么》中的角色有很好的发挥。他说：「我觉得好幸福，遇到这个剧本和团队，真是拍晒手掌！如果是我当然好想遇到一个咁好玩的角色。」曾执导短片的Tiger坦言想尝试拍电影，自己亦会不时写下桥段，而且不时跟行内朋友倾谈，希望日后好似开演唱会一样突然间可以实现。他说：「我好想拍一部赛车片，虽然好似天方夜谭，但是香港好似很久没有一部赛车片了。」

与队友们「浪漫」相遇

Tiger忆述当年参加《全民造星》时，自己正就读电影学院课程，家人建议不如参加节目体验电视台运作，但第一日call time好长时间，又不认识同场的参加者，令他差点萌生退意：「当时全部人我都不认识，可能一班跳舞的参加者本身就认识，一班唱歌又认识了好耐，我又不认识又不懂规矩，花姐又恶、撰稿员不停提出问题，但我答问题又不叻，所以觉得好不自然。原本觉得不如算啦！但家人叫我玩落去，之后一路玩到晋身30强，自己完全估不到。」Tiger指在节目上大玩组合比赛制时，曾跟陈卓贤（Ian）及杨乐文（Lokman）组成一组，回想起也觉是一种缘份，到现在变成MIRROR队友，感觉颇为浪漫。

镜仔窝心时刻

MIRROR 12子一起经历无数高低潮与蜕变，Tiger大赞各队员都是可靠之人，感觉很有安全感。他笑言记得最窝心一次是自己考车牌之前一日，跟队友一齐𠧽宵拍MV，翌日要考路试，若然完成工作后回家就连冲凉也不够时间，于是到Lokman的工作室借宿一宵：「Lokman叫我不要睡着，睡着的话未必去到考车牌，他陪我倾足成晚等我不会入睡。其实大家拍完MV仲要跳埋舞，成个人都『散晒』，他真的硬撑着陪我出门口。」

化妆：Cori Wong

发型：Manho Li @Hair Culture

形象：WANJANSCO 温唯@THECLOTHESURGEON

服装：MISBHV, Plateau Studio

场地：Mondrian Hong Kong