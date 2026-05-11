Justin Timberlake趁母亲节发帖𠱁老婆 赖恩分享与碧琪甜蜜照企图洗底 Victoria Beckham获老公送白玫瑰

由于时差关系，欧美地区比我们较迟庆祝母亲节，不过有心唔怕迟，荷里活明星们仍落力表达心意。好像最近因酗酒问题被老婆谢茜嘉比尔（Jessica Biel）警告要离婚的Justin Timberlake，就趁住母亲节补镬，发帖向太太和妈妈致敬。他上载了与谢茜嘉的合照、二人与2名儿子的全家福，以及他与妈妈Lynn的旧照，并留言「我认识的最伟大的女性，母亲节快乐」。

Blake以乖女姿态令大众改观

同样乘机补镬的还有「死侍」赖恩雷诺士（Ryan Reynolds）及其太太碧琪丽芙莉（Blake Lively），全因碧琪与《痛爱完成式》导演兼男主角Justin Baldoni闹不和及互告，又被爆夫妻合力欺凌Justin，形象插水，于是二人趁佳节博攞印象分。赖恩就在IG分享2张夫妻合照，并写上「我对这位母亲感激不尽。她善良、勇敢，是我生命中最爱的人──对于我们的4个孩子来说，她也是他们生命中最重要的人」，以肉麻歌颂来力挽老婆形象。碧琪则先发长文歌颂妈咪Elaine，接着又补上奶奶Tammy和Elaine合照，并称「这两位皇后都是我的妈妈，拥有她们我真的不能更幸运了」，企图以乖女好新抱姿态令大众改观。

Kay大爆与「死鬼老公」James闺房秘密

至于与大仔Brooklyn反目的Victoria Beckham幸有老公呵护，碧咸（David Beckham）代仔女们在IG祝爱妻母亲节快乐，并送上一大束白玫瑰𠱁她开心。金像影帝马修麦康纳希（Matthew McConaughey）则庆祝佳节之余，不忘为自家龙舌酒品牌宣传，更捉埋妈妈Kay和太太Camila Alves拍母亲节宣传片，马修在片中形容Kay是全世界最有趣的妈妈，有趣的Kay更大爆与「死鬼老公」James的闺房秘密，吓得新抱Camila惊问「我可以扮听唔到吗？」马修则答道「依家你知点解我会饮酒啦！」马修旧爱兼好友珊迪娜布洛（Sandra Bullock）则在IG发图辑向所有母亲致敬，并附上自己与一对养子女的合照，以及与其亡母和已故祖母的合照，她写道「妈妈和嫲嫲，谢谢你们教导我，我们想念你们。对不起，我以前那么任性」。Katy Perry则分享了准备为女儿喂奶，以及少女时与妈妈的旧照，并向所有妈妈致敬。桂莉芙柏德露（Gwyneth）和狄美摩亚（Demi Moore）则分别发布三代同堂母女照庆祝。