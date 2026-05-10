张栢芝母亲节收大礼！揭18岁大仔为母悭钱举动 Lucas获「重本」特训考车一Take Pass

张栢芝今日（10日）趁母亲节，在小红书公开新影片，透露收到一份特别的母亲节礼物。张栢芝表示18岁的大仔谢振轩（Lucas）成功考获车牌，而且是「一Take过」顺利过关。另外，张栢芝控告前经理人侵权的官司，近日亦有好消息，获内地法院判胜诉。

张栢芝重本为爱儿报名学车

张栢芝在影片中难掩兴奋之情，笑言大仔Lucas一直对考车牌充满期待，张栢芝坦言事前曾上网搜寻资料，发现许多年轻人都要考几次才合格，因此一直为儿子暗自担忧，怕他万一不及格会感到失落。为了让Lucas能顺利考牌，张栢芝特意安排儿子报读比正常多的驾驶课程，希望他能熟能生巧。

张栢芝欣慰儿子Lucas生性

而Lucas因心痛妈妈张栢芝为自己花费，乖巧地劝张栢芝不用报太多课堂，却遭母亲拒绝。张栢芝表示：「我同佢讲，只要你喜欢的话，要用尽全力去达到目标，佢都好乖，肯听我讲。」Lucas亦非常听话，用极坚定的眼神保证一定会成功，最终亦如愿以偿。

相关阅读：张栢芝香港机场苦候大仔画面曝光 Lucas一举动极暖男令人动容 网民：她付出有回报

张栢芝为Quintus感到骄傲

提到二仔谢振南（Quintus），张栢芝同样感到骄傲，透露Quintus热爱体育运动，极具体育精神，有时甚至带病上阵参与比赛。看到儿子的坚毅性格，张栢芝深感欣慰，但作为母亲，强调凡事必须以不受伤为大前提。由于Lucas正在澳洲留学，母子见面时间减少，张栢芝承认心中难免牵挂，但亦明白到适当时候必须学会「放手」：「有时候让小朋友跌跌撞撞，从中学习也是一件好事。」

此外，张栢芝早前与前经理人余毓兴对簿公堂，约两年前，对方曾发布歌曲《以犬之名》MV及相关采访片段，歌词内容疑影射张栢芝，更泄露张栢芝的住址及私隐。张栢芝随后采取法律行动控告对方。

张栢芝赢官司获赔偿精神损害

内地法院昨日（9日）作出裁决，指出涉案歌曲虽未有直接指名道姓，但配合采访内容，已足以令大众联想到张栢芝，导致其社会评价降低，构成名誉伤害及私隐侵权。法官最终判决余毓兴一方必须在涉案帐号主页置顶经法院审核的道歉声明、公开刊登公告，并需向张栢芝赔偿精神损害抚慰金，以及维权开支共计82,400人民币（约9.4万港元），张栢芝成功为自己讨回公道。

相关阅读：张栢芝首爆跟二子Quintus相处细节 谢振南极乖巧疑街头孭病母 星妈为子自豪感触落泪