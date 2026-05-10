群星齐庆母亲节家人互动冧爆 彭羚为母按摩展孝心 黎姿、向海岚、郭可盈晒靓爆母女照

每年的母亲节一众艺人均会在社交平台分享妈妈、仔女的合照，今年亦不例外，今日（10日）多位圈中人包括黎姿、郭可盈、曹敏莉、朱凯婷、向海岚、关宝慧、胡定欣、杨千嬅、梁芷珮、孙慧雪、林芊妤（Coffee）等，都有在IG打卡，向母亲表达爱意。

朱千雪游日获囝囝连环送吻

朱千雪在IG分享一家人到日本旅行的合照，画面中她获儿子又揽又锡，相当温馨。而同样到外地旅行的钟慧冰与女儿林静莉，更将影片上载至IG并留言：「阳光明媚的母亲节，我们来到悉尼的Symbio Wildlife Park去喂袋鼠。袋鼠们都十分友善，也聪明得出奇，懂挑食呢。祝天下间所有妈妈，母亲节快乐！」

朱凯婷努力成为更好母亲

彭羚公开的影片展现孝顺的一面，见到她为母亲按摩，并简单留言：「Happy Mother's Day #每天爱佢多一些 #好好珍惜每一天」。而朱凯婷分享两母女打扮亮丽的合照，以英文留言，为人母的她仍在学习、感受和进步，每日都在努力成为更好的妈妈。就算面临挑战和困境，甚至被批评，但她永不放弃，并希望成为女儿最好的伙伴、导师和朋友。

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邝文珣贴出与三子女合照外，又公开与母亲的照片，透露心声：「当我怀著第一个孩子的时候，心底涌起一股从未有过的强烈感觉：我要拚命保护我的孩子。当孩子慢慢长大后便越来越感到：最难的不是付出，而是放手。放手，真是世上最难的功课。即使我已经是三个孩子的妈妈，此刻的我，依然还在学习，依然觉得难以参透。」

邝文珣感谢母亲无声的牺牲

邝文珣也感谢母亲：「即使内心感到疲惫的日子，你依然持续去爱、付出，并坚强站立。你无声的牺牲、无尽的祷告，以及温柔的爱，是将家人紧紧维系在一起的力量。愿每一位妈妈今天都感受到被看见、被珍惜，并被提醒：你的爱，是这世界最珍贵的礼物之一。特别想拥抱每一位把爱藏在思念里的妈妈：孩子永远活在你的爱里，他们的爱也一直在你心中。愿这份相信成为你的力量与安慰，让这份爱继续延续。祝大家母亲节快乐！」

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连诗雅两年前成为人母，感性表示：「有时我都忘记，原来我都已经系个妈妈。因为永远在我妈妈眼中，我还是个宝，开始明白呢种感觉，因为唔敢相信我个女都就快2岁。祝所有妈妈母亲节快乐，开开心心」。

王贤志思念亡母仿佛未走远

王贤志贴出不同时期与亡母的合照，留言思念母亲：「这是妈妈离开后的第五个母亲节。这几张合照，是我最舍不得滑过的回忆。看著你的笑脸，仿佛你从未走远，只是换了一种方式陪伴在我身边。思念无限，永远怀念。Missing you so much, Mom.」

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