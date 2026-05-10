Jeremy、强尼演出中获取疗愈 黄靖程凭使命感再将《大象》搬上舞台｜名人杂志

MIRROR 成员李骏杰（ Jeremy ）、强尼与黄靖程（小龙），将由 6 月 12 日至 21 日假东九文化中心剧院演出 9 场舞台剧《大象的告别式 2.0 》。剧目第三度公演，由 Jeremy 接棒队友陈瑞辉（ Frankie ）演男主角「陈朗」。首次演出舞台剧的 Jeremy 坦言最大挑战是抛却歌手唱腔，以全新方法演绎歌曲，当中更提及童年与妈妈的一份遗憾；强尼则坦言藉角色投射了自身经历，慢慢放下对离别的执着；而身兼出品人、艺术总监及女主角的小龙，更自爆上轮公演期间曾因压力爆煲，独坐厕所崩溃爆喊，但凭着一份使命感继续坚持下去。撰文：娱乐组、摄影：罗安强

强尼加码唱歌

《大象的告别式》第三度公演，小龙坦言核心精神不会改变，但在不变的骨架上这个 2.0 版会更丰富，人物设定及歌单上均有调整，更特别为强尼和 Jeremy 加入新挑战，小龙笑言：「强尼好钟意唱歌，上次觉得他唱得太少，今次加多少少；而 Jeremy 我们又尝试给他一点挑战，我有看过他的演唱会，知他的 range 好阔，所以想今次的歌难度再高啲，他游刃有余！」

黄靖程与强尼再度携手演出《大象的告别式》，今次加入了Jeremy当男主角，变成《大象的告别式2.0》。

《大象的告别式2.0》将于6月12日至21日假东九文化中心剧院演出9场。

Jeremy 首演舞台剧

舞台剧于早前已开始彩排，对于首尝舞台剧的 Jeremy ，最大挑战是抛却歌手的唱腔，他表示：「小龙教我点用舞台剧方法去演绎一首歌，而唔系普普通通咁去唱，完全系两回事我唱一首歌可能会谂好多技巧，但小龙教我点样纯粹地去表达这个台词，不要当他是一首歌，而是当一个台词去做，是一个新鲜的方法。」

Jeremy接棒MIRROR队友Frankie演《大象的告别式》男主角「陈朗」。

首演舞台剧的Jeremy，最大挑战是抛却歌手的唱腔。

大相. 《大象》是一个关于遗憾与告别的故事，Jeremy、小龙和强尼各有体会。

Jeremy 深谙粤语歌精髓

这个领悟也延伸到在舞台剧上的语言选择， Jeremy 透露开会时曾推荐一首带有英文歌词的歌曲，却被小龙婉拒，「她说英文一听可能会出戏，要用返熟悉的广东话去做，情感先可以最大限度释放出来，所以我明白粤语歌对一个广东话舞台剧系咁紧要。」强尼亦深感认同：「用歌曲去表达一些意思，力量是再大过台词。」

「小龙」黄靖程笑指Jeremy是如精灵一般的存在，曾想过他能否演绎此贴地角色。

强尼睇舞台剧取经

强尼再度饰演为逝者寻找失落碎片的 Dr. Cheung ，相比 2023 年的演出，他笑言近年多看不同舞台剧，相信再站台会有另一番感觉：「所有演出，你俾我做多次，一定会有其他谂法。这次因为对个角色对套戏有一定认知，又有新演员加入，每个人都有新的谂法，令到成件事改动唔少。」

强尼笑言近年多看了不同的舞台剧，相信再演《大象》会有另一番感觉。

黄靖程曾经崩溃爆喊

小龙同时肩负出品、艺术总监和女主角的重担，她坦言平衡极其困难，「做演员其实好幸福，甚么都不用理，排完戏就可以走，票房口碑点样与自己无关。」但作为出品人涉猎范畴众多，小龙自爆曾在上一轮演出期间压力崩溃：「我试过坐在家中厕所喊。问点解要搞到自己咁辛苦？但我觉得这个使命感是 build in 在入面，挨过了之后，都会想继续搞。」而小龙最强的后盾，是家人无条件的支持：「我父母就是我最好的支持，我可以无后顾之忧咁掟个女给他们，我真的好爱他们。」

朋友突然消失，令小龙很想写关于一个人在生命中消失的戏，因而创作了《大象的告别式》。

Jeremy 呈现全新「陈朗」

谈到为何选 Jeremy 接演「陈朗」，小龙笑言 Jeremy 在她的世界一直是像精灵般的存在，「一开始都有谂，到底他能否真的放到下来人间？因为这个角色好贴地。我都跟花姐商量了一阵子，而 Jeremy 之前都有看过这出剧，如果他自己睇完都觉得可以做到，我深信我有些甚么的想法都不重要。」

Jeremy呈现全新「陈朗」。

Jeremy指小龙教他用舞台剧式唱法，所以抛却歌手唱腔是今次最大挑战。

上次由Frankie扮演男主角「陈朗」，今次会由Jeremy接棒演出此角色。

Jeremy 享受过程

原来 Jeremy 对舞台剧早已跃跃欲试，每次看完队友的舞台剧都会想：「我做会点呢？究竟能唔能够做到？」他续指很喜欢这个剧本，有很多感动位，更主动举手想做「好悲情的人」。他亦表示很享受大家讨论剧本的过程：「一开始可能大家有争拗，后尾讲吓讲吓又觉得这个方向几好，我第一次经历这种剧本讨论，觉得好正。」

Jeremy透过剧本，终于体会到向珍惜的人道别之重要性。

Jeremy享受创作过程。

强尼形容舞台剧是「最好课堂」

强尼亦享受这种讨论，他指平日拍电视或电影可以讨论的时间很短，但舞台剧就有充裕空间：「因为有时间，咪试吓得唔得，唔得仲可以返转头。」形容排练舞台剧是「最好的课堂」，并笑言：「最重要是不用交学费，仲有钱收。」 Jeremy 亦表示：「有一个半月时间，可以望住前辈们的演绎，是很好的训练。」

强尼在剧中再度饰演为逝者寻找失落碎片的Dr. Cheung。

黄靖程的遗憾

《大象》的故事背景设定在一个亡者离世后暂留的空间，小龙介绍道：「这个空间是一个人死了之后会去到的地方。强尼是海关负责人，我和冯志佑帮助死者放下遗憾，然后去下一个旅程，直到神秘男子陈朗（ Jeremy 饰）突然闯入，一切随之改变。」而剧本创作起源，来自小龙一位突然消失的好友，「他不是移民或者死亡，总之就消失了，所以我好想写一套关于一个人在生命中消失的戏。」

小龙在剧中扮演帮助死者放下遗憾的角色。

小龙身兼出品人、艺术总监及女主角三重身份，《大象》上轮公演期间一度压力大到崩溃爆喊。

Jeremy 讨厌告别

剧本以「遗憾」为主题， Jeremy 分享童年时，因父母分开常与母亲分隔两地的经历：「其实我是一个好讨厌告别的人，因为细个成日要跟妈咪分开。爹哋妈咪分开了，我返乡下住，每一次见面可能得暑假，一系我飞过去，一系她飞返来，所以我由细到大都好讨厌道别。」

Jeremy自言讨厌告别。

Jeremy儿时常与母亲分隔两地，所以以前他十分讨厌道别和分离。

Jeremy 从剧本中领悟

但这次 Jeremy 透过剧本，感觉到其实道别也是一件好事，或许是一个新开始，「这个舞台剧好多时令我想起一些亲人，跟他们告别的时候，我好像没好好告别，没珍惜每一次相处，这些都是我的遗憾。」

Jeremy认为告别未必是坏事，或许这是也代表着一个新开始。

Jeremy与Edan曾捧Frankie场一起看《大象》，那时他已经喜欢此剧本。

强尼未能接受朋友离开

强尼则认为每人活到不同的阶段，都有不同遭遇，必须靠自己走过，才会放下遗憾，他又分享了面对离别时的真实过程：「有个朋友离开，我系逃避，觉得他好像没走，不去碰它就不用面对，又会谂唔会成日 call 个 friend 。我无好认真去接受这件事，后来系慢慢用好长时间去接受。」他体悟到：「如果有一日你放得低，就会觉得轻点。」这个剧对他来说，正是极好的情感投射与疗愈出口。

强尼认为人生中一些难过的经历，必须靠自己走过，才能放下遗憾。

强尼再度饰演为逝者寻找失落碎片的Dr. Cheung，他透露曾逃避好友的离开，这剧是他情感投射与疗愈出口。