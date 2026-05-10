Jeremy接力同MIRO见面 感性拥抱患病歌迷 Frankie出道第七年信心大增

《Hi MIRO！Garden Party 2026》第三场见面会由Jeremy（李骏杰）接力登场，一开场Jeremy便走进观众席献唱《Away》，瞬间炒热全场气氛，接着进行「花仙子」福利，他走上观众席与粉丝互动，不但向MIRO握手、摸头、喂食饼干、抱抱，更「霸气命令」MIRO对望10秒，引发全场哄动。

李骏杰面对「七年之痒」

其后Jeremy献唱出道作品《梦言》，并邀请四位粉丝为其写生，之后更向四位画手送出心思礼物，其中有购自台湾的《解答之书》，Jeremy 解释若生活遇到困难时，可用解答之书寻找答案。其余三份礼物分别是购自泰国的香薰蜡烛、戒指，以及Jeremy平日爱用的面膜。Jeremy又与MIRO分享心底话，他坦言出道第八年，难免面对「七年之痒」，所有关系都不可能永远维持在High Energy，只希望追随他的Unicorn（粉丝暱称）都能开心，每次见面都只记住快乐美好的回忆。

李骏杰三十而立

随后，Jeremy认出一位患病的粉丝，随即送上温暖拥抱并加油打气，更一度感触落泪。展望未来，Jeremy自认「大个仔」，已向公司申请再开演唱会，三十而立的他希望大胆主动争取每一个机会。最后他带领全场Unicorn戴上独角兽头饰，并应粉丝要求手持独角兽公仔，摆出多款High Fashion Pose、大派爱心等各种「饭撒」，令全场尖叫不断。

Jeremy自认「大个仔」。

Jeremy一度感触落泪。

Jeremy展望未来，已向公司申请再开演唱会。

Jeremy三十而立，希望大胆主动争取每一个机会。

陈瑞辉秘变《IT狗2.0》Never

至于第四场见面会则由Frankie（陈瑞辉）接力，他以歌曲《皮思苦》巡回全场与 MIRO 近距离接触，MIRO纷纷大赞「靓仔」。他更花式宠粉，不但搞笑以Fashion形式蹲下绑鞋带让MIRO拍照，更应要求现场即席化身热播剧集《IT狗2.0》Never一角，以Never式同MIRO打招呼，引发全场爆笑。Frankie表示若他是花，必定是一朵太阳花，永远向着太阳的「皮宝宝」（粉丝暱称）。一向疼爱粉丝的Frankie与幸运粉丝亲密互动，电力十足，更邀请粉丝上台画画并送出珍贵礼物，包括硅藻土、Never戏服、个人自家品牌衣饰及3张签名即影即有，让MIRO将爱意带回家。

陈瑞辉唱《每一个明天》送心意

自言还未习惯以肉麻说话表达爱意的Frankie，演唱《每一个明天》，以歌聊表心意，多谢MIRO一直的支持。他表示七年来借着剧集、舞台剧及演唱会不同范畴的表演机会，令他信心大增，进步不少，更从容地面对舞台，更透露即将推出新歌，希望大家能见证他的进步，令全场大叫期待。最后，大会将Never的大作「Touchwood App」实体化为饰物，全场挥舞touchwood边叫口号 「Touchwood Touchwood everything be good」大合照，在欢笑声中圆满结束。