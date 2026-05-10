95岁胡枫红馆挑战健力士纪录 激赞陈淑芬系「好叻的妈妈」

胡枫（修哥）联同「演唱会之母」陈淑芬（陈太）接受薛家燕新城节目《开心大派对》访问，大谈将于6月7日举行的《修哥九五至尊无限枫骚演唱会》，更透露今次演唱会亦申请「举办演唱会最年长华语艺人」健力士世界纪录，认真威尽乐坛！适逢母亲节将至，修哥一见到薛家燕和陈太，即率先送上母亲节祝福，𠱁得大家笑晒口。修哥大赞家燕姐是一位「好伟大的妈妈」，多年来兼顾家庭与演艺事业非常不容易；同时亦称赞陈太是「好叻的妈妈」，事业家庭两兼顾，认真令人佩服，现场气氛温馨又热闹。

家燕姐爆修哥超勤力练歌

现年95岁的修哥即将6度踏上红馆舞台，消息一出即掀起抢飞潮。今次演唱会更获超过48个主办及支持单位参与，规模破天荒，陈太透露，今次最大目标之一，就是为修哥申请健力士世界纪录，「申请了年几两年，终于成功申请在红馆举行，挑战『举办演唱会最年长华语艺人』呢个世界纪录。」陈太更透露健力士审核极度严格：「他们要fact check全球纪录，连观众人数、歌曲数量、演唱时间全部都有要求，不容易挑战！」虽然95岁高龄，但修哥状态依然fit爆，他透露于5月起正式「闭关」备战演唱会，「非必要都不出席活动。」家燕姐即爆料，修哥平日超勤力练歌，而修哥更笑言自己在家中会一路行一路唱。提到今次演出，修哥直言要求多：「我最高要求就是唱歌要唱得好，舞台、灯光、声音全部交畀他们搞。」不过原来私下极度认真，连嘉宾歌曲key位都要逐首确认。

修哥为粉丝贴心考虑下午开骚

陈太又大爆今次演唱会「暗藏惊喜」，透露修哥将首次挑战从未公开唱过的新歌，「他特登拣了以前登台从来冇唱过的歌，秘密练习中！」今次演唱会特别安排于下午3时半开场，原来背后藏有修哥对粉丝的贴心考虑。他透露曾听闻有长者观众睇完骚后，凌晨一点仍未搭到车返屋企，「我听到好心痛，所以今次想大家可以早啲返去休息食饭。」家燕姐亦大赞修哥一直非常照顾后辈，「佢人缘真系好好，又成日提携新人，所以今次嘉宾全部都是粒粒巨星！」修哥即笑言回答：「你知道晒（嘉宾），我都不知！」场面搞笑。除了演出内容，今次舞台设计亦成焦点。陈太透露，舞台规模极大，更会破天荒于台上摆放十围，「所有主办、嘉宾、赞助单位都会坐上台，肯定过百人！」她更笑言最大难题是安排座位，「最头痛是人人都想坐靓位！」至于服装方面，修哥则请来著名演唱会服装设计师陈华国操刀，不过他笑言今次不打算换太多衫：「换两、三套够啦！」谈笑间尽显修哥幽默本色，当被问到演唱会会否跳舞时，他即鬼马回应：「跳舞？你哋到时睇啦！」全场即时笑爆。