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波波黄婧灵探访蔡澜创办「明星饭堂」 大叹张曼玉李玟至爱煀乳鸽

影视圈
更新时间：02:15 2026-05-10 HKT
发布时间：02:15 2026-05-10 HKT

黄婧灵（波波）在新一集《美食新闻报道》中，孖蔡景行（行仔）再度出击，来到九龙城一间外表不显眼，却是明星饭堂的菜馆，已故美食家蔡澜有份创办，主打实而不华的家常菜。

洪金宝喜欢招牌炒猪杂

店内见到不少明星到此一游的签名，计有洪金宝、张国荣、黄子华、郑伊健、郑丹瑞等，单睇签名已值回票价。菜馆崔老板细数光顾过的明星、名人喜好，他表示女星如张曼玉及已故的李玟最爱店内的秘制煀乳鸽，卖点是以秘制酱汁将乳鸽煀熟，做法就如煀鲍鱼一样，每次二人一点便是两只才够吃。至于出名为食的「大哥大」洪金宝喜欢重口味，招牌炒猪杂就成为他至爱菜式。行仔话餸菜各有所好，但获众人一面倒追捧的非莲藕章鱼煲猪骨汤莫属，他说︰「一饮落去就饮到甜味，包括肉、蜜枣同陈皮嘅甜，冬天饮仲舒服，成个人暖笠笠。」

Aki传授韩国隐藏「求食」秘技

此外，港韩国人李明宪（Aki）则带伍倩彤（Gillian）到中环，品尝主打海鲜的济州菜，Aki更即场传授韩国隐藏「求食」秘技︰「喺韩国如果唔够食，可以同oppa用韩语讲『请给我免费招待』，佢就会请你食嘢。」Gillian即场对颜值爆灯oppa侍应活学活用，同时狂派心心务求一击即中，此招果然奏效，靓仔侍应为他们免费送上一碟济州名物黑猪肉片，令Gillian非常有成功感。

港韩国人李明宪（Aki）则带伍倩彤（Gillian）到中环，品尝主打海鲜的济州菜。
港韩国人李明宪（Aki）则带伍倩彤（Gillian）到中环，品尝主打海鲜的济州菜。

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