子华Eason力撑《关于那只龟回魂的故事》 小仪首演谢幕哽咽谈爱犬病况 Lokman望将温暖感染大家

由阮小仪、杨乐文（Lokman）、梁仲恒、王耀祖、胡丽英、阮韵珊及倪秉郎主演的年度大型温情舞台喜剧《关于那只龟回魂的故事》，昨晚在香港演艺学院歌剧院正式开锣，一连18场爆笑公演揭开序幕。首演当晚星光熠熠，黄子华、陈奕迅（Eason）、江𤇹生（AK）、黄智德（Alton）、谭耀文、森美、阿正、阿柠、邱彦筒（Marf）、SICA、袁澧林、柯炜林、陈海宁、赵学而、卓韵芝、彭秀慧、梁祖尧、汤骏业、黄咏诗、杨天命、邓涛、简君晋、凌文龙、陈汉娜、岑珈其、黎济铭、黄溢濠、张蔓姿、张蔓莎、伍咏诗、苏文涛等亲临观赏首演，场面热闹。

呼唤张柏芝入场睇戏

首演谢幕时全场掌声不绝，台上演员亦感触分享排练及演出的心情。监制兼演员的王耀祖（阿祖）感谢观众支持：「因为冇你哋就冇剧场！我哋做咗一个关于家庭嘅Show，但我自己最开心系，我哋真系得到一家人。」梁仲恒 （阿炳）更兴奋高呼：「我好开心呀！大家开唔开心呀？」Lokman今次饰演终日黐饮黐食、得过且过的表弟，却是陪伴姨丈和家传之龟小陆最多的人，他亦坦言今次演出感受到满满的爱：「遇到一个好Warm嘅剧本，同一班好Warm嘅团队，多谢大家畀大家有个依靠。大家好信任彼此，全程可以放心挨左挨右。我觉得今次排练同演出都非常幸福，希望呢份温暖都可以感染到大家。」小仪相隔13年再度踏上舞台剧舞台，饰演家中的大家姐，表面牙尖嘴利、事事逞强，内心却藏着不为人知的秘密，与阿祖上演多场既惹笑又动人的争吵戏码，她分享时更一度哽咽：「好难得遇到一个咁有爱嘅团队。初时以为系接到一份工作，做做下先发现原来呢个唔系工作，而系返咗一个屋企。」她亦透露爱犬「细佬佬」身体抱恙，现时仍然留院观察：「唔知呀，总之情况唔乐观，但最紧要系爱，同埋家人。」阿祖亦指：「屋企人同宠物，其实就系我哋做呢个Show嘅原因。因为我哋觉得佢哋好重要，所以希望可以将呢个喜剧、呢个故事，同更多人分享。」最后，小仪及阿祖更即场向观众提出「特别任务」：「大家可能估唔到，原来张柏芝有首歌对我哋套戏非常重要。所以想借大家力量帮我哋集气，希望可以邀请到张柏芝入场睇戏！我哋仲有17场，希望可以呼唤到佢！」

Eason大赞剧情充满惊喜

观赏首演后，黄子华大赞《关于那只龟回魂的故事》是一部「好Warm、好感人，但又好幽默、好好笑，同埋好专业」的演出，他更笑言：「Eason坐喺我隔篱，佢系不停咁笑，亦都有感动嘅时候。」Eason听罢即摆出流泪手势，笑指自己确实被剧情感动到眼湿湿，并表示：「套剧好写实咁讲家庭关系，家人之间会单单打打，但其实大家都好爱大家。」子华更特别呼吁有养宠物的观众一定要入场支持，连声激赞全剧：「完全冇闷场！Very good！Exceptionally good！一气呵成！」Eason亦大赞剧情充满惊喜：「好有趣，个Twist好正！」