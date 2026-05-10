65岁莫少聪金发大眼撞样罗志祥 颜值重回巅峰近况惹网民惋惜：唔吸毒一早系国际巨星

入行近50年的莫少聪在80、90年代电影圈全盛期曾拍过不少电影，当年因外形俊俏，火速在影视圈走红，电影《中国最后一个太监》、《黄飞鸿》系列饰演梁宽是其代表作，可惜连番被感情事拖累，再加上2011年在北京卷入大麻风波，最后赔上事业，形象插水的莫少聪鲜在香港娱乐圈露面。

莫少聪撞样「亚洲舞王」罗志祥

早已移居内地生活的莫少聪近年弃影从商，经营茶叶生意及自媒体，只有零星商演，他曾被目击穿廉价西装登台，在慈善方面不遗余力，成立义工团队常到偏远地区探访。日前莫少聪在抖音上一段短片，即使淡出幕前，依然星味浓，而且一对大眼睛依然电力惊人，状态更加回春，撞样「亚洲舞王」罗志祥。

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莫少聪回春与65岁实际年龄有所出入

莫少聪近年不时在抖音片给网民正能量，日前贴上一段写有「你一定要对自己说你会越来越好的」片，片中所见，戴上贼仔帽的莫少聪回春，他穿上一身厚衣在街头漫步，状甚写意，但最吸睛的当然是他的冻龄样，留有一头到肩的金色长发，一对大眼睛依然电力惊人，外形与65岁实际年龄有所出入，装扮撞样「亚洲舞王」罗志祥。有网民留言：「印象很深的电影《中国最后一个太监》。」、「哥，别再吸毒了，唉，这辈子就是被毒毁了，不然也是国际巨星。」、「大眼聪，以前火过刘德华的存在。」、「当初好好和阿欣过日子，就不会孤独终老，儿子也变成别人的了。」、「一个负心汉，你错过了整片世界。你的前女友那么优秀，为甚么要抛弃他？」、「虽然现在淡出银幕，但在我心中还是顶流。」、「不吸毒就好了，曾经周星驰给你当过配角。」、「港星里面我认为最可惜的一位，要不是自毁前程，现在都是大佬级人物！」

莫少聪拒认儿子亦不肯娶洪欣

莫少聪与洪欣曾有段情，分手亦分得很不愉快。2000年洪欣未婚怀孕并在加拿大产子，当年有传莫少聪拒认儿子亦不肯娶洪欣，莫少聪被封贱男多年，莫少聪早几年更突然爆Seed，在网上公开怒轰旧爱洪欣表示：「请你抚心自问，当年的事，真的错都在我吗？我沉默不代表我不敢说，为了儿子，希望不要再有下一次。」更上载一张「求放过」的书法照，指事情已成过去。近年莫少聪被问及洪欣及儿子虽不想多谈，但表现都比以前大方：「双方有自己嘅家庭咪几好啰，最重要仔女好，佢带住子女都唔容易，个仔而家可以独立，要畀多啲鼓励佢行自己嘅路，有需要嘅，我永远喺度，随时畀电话我。」直到2011年，莫少聪与年轻28年的内地歌手孙云玲结婚，婚后育有一女莫芷嫣，无奈这段婚姻维持五年亦告离婚，女儿跟随父亲生活。

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