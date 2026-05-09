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魔音女团｜庄子璇失准随时出局？陈熙蕊安慰乔美莎获激赞 高学历背景曾创百万带货额

影视圈
更新时间：23:00 2026-05-09 HKT
发布时间：23:00 2026-05-09 HKT

TVB 综艺真人骚《魔音女团》下周播出最后五集决赛篇，周一（11 日）播出的一集，节目将公布成功进级的两组，至于未能进级的另外两组则要面临淘汰！事前被睇高一线的庄子璇（Hilary）在「团队考试」中竟表现失色，遭韩国靓仔排舞老师Geon点名批评她拖垮整首歌。

乔美莎压力爆煲在后台爆喊

C组的表现连番失色，除了庄子璇（Hilary）和颖乔（Ziva）遭点名批评外，队长乔美莎（Chelsea）因压力爆煲在后台爆喊，乔美莎在受训期间因反复练习Arch（拱背挺胸）技巧，因而触发旧患兼不慎跌倒，令她终抵受不住压力大喊：「真系好攰呀，我嘅腰都系So much pain。」

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陈熙蕊流利英语获网民点赞

Ｃ组三名队员庄子璇 Hilary、叶靖仪Michelle及陈熙蕊 Blossom见状纷纷予以安慰，陈熙蕊安慰乔美莎时不但贴心兼Point，近20秒的流利英语更是相当impressive，获不少网民点赞。其实陈熙蕊在《魔音女团中的人缘确是相当不俗，更成为练习生投选的「友谊小姐」最高票数得主。陈熙蕊毕业于澳洲昆士兰大学、拥有工商管理学学士学位，2019年透过参选港姐入 行，当时她亦同样夺得友谊小姐。性格爽朗的陈熙蕊与同届冠军黄嘉雯（Carmaney）和季军古佩玲（Kelly）份属好友，二人更现身「初舞台」即场为陈熙蕊打气。 除了港姐，陈熙蕊还参加过《澳洲华裔小姐竞选》（布里斯班赛区）、《中国好声音》（布里斯班赛区）等，比赛经验相当丰富。她亦曾开设个人频道担任直播 主和美容顾问，并于2022年时获安排前往内地直播带货，凭一人之力创造出百万销售额，堪称「带货女王」。

颖乔极有机会连累整个团队

参加《声秀》时唱功及舞功均吸获不少正评的颖乔（Ziva），在这次「团队考试」中竟严重失手，虽然有正评，但却极有机会连累整个团队。虽然一众评审认为D组是4队之中跳最好的，但唱功却严重出事，遭陈洁灵及陈奂仁轮流狠批。陈洁灵直指对颖乔失望：「我觉得你有时可能自视太高，你头先出嚟时用声同埋所有嘅野，你系完全out of control，直情系一个好似唔识唱歌嘅人。」陈奂仁更说：「你唱十个音起码有5个字走音嘅。」颖乔闻言爆喊亦极自责地说：「I'm so sorry! 」之后返回座位后亦继续拭泪，似乎受到极大打击。虽然唱功滑铁芦，但颖乔的舞功及舞台感还是被看高一线，Geon大赞其脸部表情带起了整队表现；而形象指导马天佑亦为D组护航，指该组的「不和谐合唱」其实是看点之一：「一开始觉得啲Vocal好似嗌紧交，但又好Entertaining 。」 

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