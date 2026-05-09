「大只仔」关曜俊宣布三弟出世了 儿子肥嘟嘟心型嘴仔萌爆 老婆卸货后勒令：唔该你扎咗佢

《爱．回家》「大只仔」关曜俊（Leo）今日（9日）在社交平台宣布「三弟出世啦」，他贴上多张与太太抱住三弟的相片并说：「陪韵璇入产房，唔知点解第三次比头两次更加紧张，见到佢每次临生前镇痛𠮶种痛苦，我哋形容系驱魔人，喺身边陪住佢嘅我，个心真系会有痛嘅感觉。虽然今次唔觉意俾佢打咗拳，从个一拳我就知道佢真系好痛。」

关曜俊赞老婆好勇敢冇话唔再生

关曜俊还说：「老婆真系好勇敢成个过程都冇话唔再生，好用心听住姑娘嘅指示好快将三弟屙咗出嚟，当佢一松一口气嘅时候，佢同我讲，唔该你扎咗佢，感恩三个细蚊仔出世都顺利平安，一切都好顺畅，好顺利。果然一齐保持嘅心态，真系会遇到好嘅过程，感恩上天我一个幸福热闹嘅家庭。」

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关曜俊有望与林盛斌平分春色

关曜俊在2022年向拍拖5年的杨韵璇（Twinkle）求婚，同年年底宣布女方怀孕，翌年诞下大女关凯妃（Lorraine）后才结婚，2024年7月再诞儿子Torres，直到去年11月报喜，太太杨韵璇第三度怀孕，虽然关曜俊曾表示养三子女花费不菲，一度公开急搲捞，不过他说：「未结婚开始已经同韵璇夹好咗要生3个，而家愿望达成。」关曜俊更提到结扎问题：「爸爸的心声：我系咪要去结扎，同咗身边嘅朋友讲呢个好消息之后。」今次太太开口叫关曜俊「扎咗佢」，但他曾明言「紥唔扎𠮶度，保持神秘先」，似乎随时有望与「娱圈多仔公」林盛斌平分春色。

曜俊考了3次才成功进入训练班

关曜俊（Leo）在第28期艺员训练班毕业后入行，同学有吴伟豪和周嘉洛等。虽然关曜俊考了3次才成功进入训练班，当时边做月薪仅五千元的保安，边坚持健身减肥，方能追逐演艺梦，可惜演艺圈发展一般，不过健身教练事业却蒸蒸日，但却因为遇上社会运动、疫情和股东纷争，故此很快就结业。其后关曜俊和其他两个教练租一个全观塘最平在工厦完全无窗的单位，承担返学生所购买嘅课堂，经过一番努力，关曜俊的健身中心越搬越大：「今次呢间真系不得了，景色被誉为全观塘区最靓嘅健身室，瞭望狮子山及维港海景，喺度做运动嘅感觉一定零舍不同。」

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