伍咏薇赞玄学师傅唐碧霞开盘即中 笑拍档 Brian「红得古怪」会有火花 视蔡一杰为家人认早知病情

伍咏薇(伍姑娘)和Brian(李凯贤)合作主持HOY全新节目《九运会客室》，二人与玄学师傅唐碧霞今日(9日)到荔枝角为节目进行录影。

伍咏薇曾想休息推节目

Brian未见到伍姑娘前已觉得对方很专业，所以专程到沙田与她会面，他笑言:「不要理她有多癫，癫更好因为有个人特色，这个我不干涉，但大家则要时间磨合。」伍姑娘表示，收到剧组邀请时，起初因有个人事要做也想休息一下而推却，及后得知对手是不懂得写「蝴蝶」两个字又会讲粗口的Brian，加上近期Brian红，觉得他红得古怪又突然，便去想，自己跟这个人合作会有火花，另外，由于她每朝吃早餐时也会看唐碧霞师傅的片，得知唐师傅坐阵，便应承接下这工作。

伍咏薇靠师傅趋吉避凶

问到二人可会趁此机会问问唐师傅运程及生意运?伍姑娘表示，不用问，师傅一开盘即中，因为在节目中访问众多嘉宾，唐师傅解构嘉宾时便可从中学习，她说:「我也会有机会，节目中将会帮我解构怎样会更好及趋吉避凶。」Brian则抱着世事一切已注定态度面对，所以不会问自己的生意运，不过，他却会问唐师傅关于女儿的事，他说:「我问师傅女儿运程，是想拿到意见希望女儿所行的路是对的，可以及早保护女儿。」

唐师傅教路爱妻者风生水起

唐师傅指伍姑娘的八字是靓女、聪明又有义气，这两年运气及财运也很好，更说:「我小时候便看她的节目，她是一个少有的女艺人那么真性情，所有事恰到好处，接触下她是很为人着想，若有机会我想与她做朋友。」唐师傅觉得Brian很风趣幽默，但外里不一，说话不斯文但内里却很细心，对太太和女儿很关心，这种好男人实在很少，她的角度是爱妻者风生水起，这世界一定要对女人好，因为女人是男人的财星。

伍咏薇要做蔡一杰每一世爱人

此外，问到是否早知好友蔡一杰的病情?伍姑娘直认早已知道杰仔的整个过程，由于是杰仔的爱人及最好朋友，更觉得自己离开这世界前不止是朋友，杰仔可说是她的家人，杰仔也很开心一位好友将他当作是家人。她说:「这两天看到一个报道很感动，我也回复了，是有关看了杰仔的演唱会，当中杰仔淡定讲出自己病情，他不是卖惨也不需要做这件事，只想说给人知，这么大件事讲出所有病况，人生那张画纸他要画得精彩，这事不是易事也不是宣传效果，做了多年艺人他是很正能量和心地好的人，听到也很心痛，希望杰仔更加快乐，把我加入画纸中，越多颜色越精彩，最重要保重身体健康，希望他健康开心，每一世我都是他的爱人。」