唐诗咏45岁生日与朋友食饭已满足 自爆见心仪对象会怕丑「失声」 澄清面包店人龙消失因分散出炉时间

唐诗咏和虾头（杨诗敏）以「乐施米大使」身份今日（9日）到荃湾出席「乐施米义卖大行动2026」为大会出力宣传。唐诗咏指出，现在恶劣天气频繁及战乱，食米变得很重要。5月3日是她的45岁生日，她称，只与朋友简单食饭庆祝，觉得这年纪能与朋友一起食饭已经很开心，没有想过要收甚么礼物，她直指，入行拍完《青春@Y2K》及拍广告后，便会到柜员机提款去购物氹自己开心，像发泄一下。不过，现阶段觉得时间更珍贵，自从离开TVB后，要特别约黄翠如和张曦雯才能见面，只因翠如要凑小朋友时间难于迁就，张曦雯则会较易约到。

唐诗咏觉得健康最重要

感情方面，唐诗咏表示，一直抱随缘心态，现阶段觉得健康最重要，有健康才可以做其他事，不过，她也觉得自己懒少做运动。问到是否不想找一个男友？她表示，有当然开心，不过女性永远不要将爱情放在第一位，自己的事业才是首位，年少时会觉得有爱情才开心，其实不同阶段也不同想法，所有幸福快乐自己都可以给予自己。问到追求者很难追你？唐诗咏表示不难，并发觉近来难与新朋友打开话题，沟通出现困难，可说是大件事，可能对方要谂很多话题，她发现近日最近提出话题方面迟钝了很多，因为对着面包炉不用讲话，并说出：「沟通不到便没机会发展，（可能你未遇到心仪对像所致？）我怕遇到钟意是会哑了，因为钟意会更加怕丑会说不出话，可能会令对方误会我对他反感，现在真的要细想一下怎算好。」她想了想之后觉得找一个有共同兴趣会较好。

唐诗咏不敢问农夫问题

她透露，现在减少返面包店，因为钟意继续上堂学制作面包，觉得烘焙学无止境，至于近日传出其面包店生意下滑大不如前？她澄清生意不错，接下不少新店开张的到会、婚礼美食，今日也有开张到会生意，所以多谢大家的支持，至于排队人龙消失，她就解释，现在分散面包出炉时间，不想大家排队辛苦，而且公司又开了临时宣传店，让顾客更方便购买。此外，她近日主持网上节目，觉得自己不称职，好像早前邀请农夫做嘉宾，因为大家太熟识，有些问题不敢问，若邀请不熟识的嘉宾，又不知如何打开话题。早前她拍了ViuTV新剧《日落下的彩虹邨》（暂名），预计7月播出。