向华强细仔向佑新欢曝光 迷恋大9岁失婚纹身女变「躺平」 辣㷫向太怒轰：绝不承认这种女人

影视大亨向华强与向太陈岚虽然近年退下火线，夫妇二人转战直播带货，而且更不时在抖音拍片分享在娱乐圈的所见所闻，一举一动依然是网民焦点。向太日前在社交平台发布影片，罕见地公开斥责向佑的现任女友，言辞犀利引发网民热烈讨论。

向太陈岚不满细仔谈姐弟恋变躺平

影片所见，向太陈岚罕有地嬲爆表示向佑自从谈了这场姐弟恋后，整个人变得越来越坏、脾气暴躁，甚至开始「躺平」不跟家里联络，向太陈岚直言不讳地表示：「我要这种女人做媳妇干嘛？所以这种女人我不见、我也不认，你敢结婚我也不认。」

相关阅读：向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平

向佑与女友合照曝光网上疯传

事缘近日在内地社交平台疯传一段向佑与女友在南昌某酒吧的相片，向佑身形肥胖，在一头白发影响下，比哥哥向佐还要老，他一揽着女友合照，状甚亲暱，而女友的身形圆润丰满，身上有不少纹身，有人赞两人颇有夫妻相，有人称是酒吧职员，更有人说：「真是一个天上一个地下。」、「萝卜青菜各有所爱。」 、「他是在给自己找个妈，这个女人体形像向太的，弥补情感的缺失。」 向太陈岚为此大动肝火，罕有地拍片狂轰细仔！她透露向佑目前交往的对象不仅年纪大他8、9岁，甚至还有过一段婚姻。向太坦言现在豪门其实早就不流行「家族联姻」，只要儿子喜欢就好，但这位「准媳妇」却让她完全无法接受。

向太怒批要这种女人做媳妇干嘛

向太陈岚怒批小儿子自从谈了这场姐弟恋后，整个人变得越来越坏、脾气暴躁，甚至开始「躺平」不跟家里联络，对于小儿子的未来，向太态度十分强硬并烙下狠话：「我要这种女人做媳妇干嘛？所以这种女人我不见、我也不认，你敢结婚我也不认，这女的对他没有助力，只有拖累！」向太陈岚强调，年纪大几岁或是外型不出众其实都不是死穴：「可是你在一起，小日子越过越好，儿子也上了正轨，知道要奋发向上，做人要有进步，那我也可以接受。」相比之下，向太陈岚对郭碧婷赞不绝口：「她把我的孙子带得很好就好了，最主要是拿捏到向佐的心，也拿捏到我们的心。」早前向华强曾公开表示，为了防止家族遗产被「败家子」挥霍，已经将家族信托基金的管理权交给郭碧婷。

相关阅读：向太罕谈次子向佑认「慈母多败儿」：他只要钱 曾因袭击等罪被囚半年狱中生活曝光 获猛人照顾

向佑从小到大一直让父母头痛

向佑从小到大一直让父母头痛，向太陈岚指向佑从小反叛，曾痛心反思他「被养坏」，早年无底线给钱导致他养成依赖个性，直言自己明白「慈母多败儿」这句话。向佑2016年曾因殴打的士司机被判囚半年一事，「你看他犯了两件事，都是因为他控制不了他脾气，他打人啊，打计程车司机，然后打完人还跟人家（说）你知不知道我爸爸是谁。你说他到底是天才，还是白痴呢。」有指向佑因不满遗产分配加上生活作息恶劣，目前已被父母「拉黑」所有联络方式遭放逐，每月只能领取基本生活费。