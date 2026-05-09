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黄浩然50岁自封「开锁佬」不断尝试新事 坤哥主动联系许廷铿分享音乐兼合作

影视圈
更新时间：16:46 2026-05-09 HKT
发布时间：16:46 2026-05-09 HKT

黄浩然和坤哥（吴业坤）以「乐施大使」身份今日（9日）到荃湾出席「乐施米义卖大行动2026」为大会出力宣传。黄浩然开心表示，「发记跑会」得知他今天出席此活动，很多跑友纷纷透过他捐钱给大会，发哥（周润发）要求他代为呼吁大家购买乐施米，希望帮助山区农民学习新科技农耕，发展经济自给自足。坤哥也指出，要帮助农民可持续发展不是一时三刻的事，而他也有歌迷会支持这次活动。

黄浩然笑言「人到就够」拒送金

黄浩然透露，明天母亲节将会负责请岳母及自己妈妈两位母亲吃饭，太太则由两个儿子画画送卡，但不可透露太多，问他会送什么给太太？黄浩然表示，会送花给老婆，但老婆现在说不要花了，问她是否想要更实际的礼物？他笑言：「有我这个人便够了，不会讲金，若然讲金便不会拣我。哈哈！」坤哥也表示，今晚会请妈妈吃饭，除庆祝母亲节之外，更会顺便补祝自己生日。

坤哥「放飞机」缺席 Hyrox

昨天黄浩然参加Hyrox室内体能竞赛，他称「发哥跑会」成员得知他昨天参加完比赛，以为他会整个人散了今日不能出席此活动，但他则开心表示，自己完全冇事。他坦言：「50岁对我来说是很丰富，一直在做开锁佬，不断尝试不同的新事物，之前做了独脚戏，现在参加Hyrox，之后又再演舞台剧。」同样有报名参加Hyrox的坤哥表示，因为明天突然有工作，所以临时不能参加赛事，被迫放队友飞机。

黄浩然想同坤哥合唱

问到二人可会合作演出？黄浩然表示，坤哥可以与他合唱，那便可以再一次成就解锁。坤哥对他说：「我现在是独立歌手，有自由度可以请你合唱。哈哈！其实我初入TVB时，黄浩然便叫我坤哥，并十分鼓励我。」二人更笑称，大家一齐参加毅行者，约定在100公里终点见。此外，早前许廷铿公开表示，要求坤哥找他合作，坤哥表示，他现在是打匹克球选手，自己则是空手道选手，大家都是歌手也可以分享音乐。他笑言：「他是早我一年入行的前辈，我也觉得男人需要主动些，所以我找他吧！」

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