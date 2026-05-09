薛家燕心疼81岁李家鼎落泪消瘦 唔信鼎爷被豪仔经济封锁 劝李泳汉自力更生：做看更都有两万

薛家燕今日（9日）到西环出席慈善步行筹款开步礼，对于提到李家鼎（鼎爷）家庭纠纷越演越烈，薛家燕坦言有留意，也觉得很难过，因为鼎爷年纪大，也为家人付出了很多：「我希望做儿子多啲体谅佢，泳汉话揾唔到嘢做，其实只要肯做唔会话揾唔到嘢做。」

薛家燕续说：「你要谂佢（鼎爷）年纪大，应该要好好照顾佢，同埋鼎爷都好勤力做咗咁多年，屋企应该要充满爱心，有时快乐唔一定系用钱去解决，咸鱼白饭又系咁食，畀我鱼翅都系咁食，最紧要大家开心，佢都成81岁，唔好令到佢难过。」

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薛家燕指最难过是听到鼎爷喊，相信就算施明在天之灵也应该不想有这样的情况出现，希望他们以鼎爷为主，发生任何事都好，最重要的是令老人家开心。薛家燕觉得虽然鼎爷有续约，但也不应该让他那么辛劳：「得闲应该同鼎爷去饮茶，钱银𠮶度自己去争取，有手有脚，就算做看更都有万几两万一个月，可以做到去争取一啲嘢，都系一件好事嚟。」提到若有需要，薛家燕是否能介绍一些工作给李泳汉？她指会，又表示虽然香港经济不好，但好的地方是只要肯做的话，一定能揾食：「你唔做坐喺屋企，啲钱唔会推埋嚟，无论咩工都好，最紧要要努力、勤奋向上，屋企𥚃头以爱为中心，呢个先至活得开心。」薛家燕坦言没有找过鼎爷，因为不知可以讲甚么，而鼎爷也可能听到他们的电话，个心也会不舒服：「我觉得佢做咗父亲嘅责任，唔需要有咩牵挂，得闲咪行吓，揾朋友倾吓偈，最紧要身体健康。佢瘦好多，之前好似系肠胃有问题，后期施明姐走咗对佢嚟讲打击好大，亦好伤心。」薛家燕亦叮嘱鼎爷要保重，其他事情不要理，最重要的是身体好。



薛家燕指自己不认识李泳汉和李泳豪两兄弟，不过她曾在TVB会遇上李泳豪，觉得对方为人OK有礼貌，人缘也不错，至于李泳汉就没有接触过，提到李泳汉昨晚公开声带表示鼎爷被李泳豪夫妇软禁及作出经济封锁，薛家燕就觉得不会，今时今日应该会有积蓄，最重要的是他们不要向鼎爷攞钱，认为这个时代没有软禁这回事，应该是误传，提到李泳汉提供的片段中，鼎爷承认李泳豪不让他外出，薛家燕笑说：「我谂佢系一个借口，佢唔想出嚟就真，我谂系咁！」另一方面，明天是母亲节，薛家燕指今晚将会与家人一起吃饭庆祝，明天将会出席新城为她举办的庆祝母亲节活动，到时会有很多嘉宾如米雪、黑妹、周吉佩、张与辰等前来。薛家燕称活动中会有表演之余，快将5岁的孙仔Julian（石汶栩）也会表演唱《真的爱你》，又指自己听到也会觉得冧，虽然自己有叫他大声唱，不过孙仔表示歌词多和密，不记得时就不会大声，非常醒目。薛家燕表示孙仔在新加坡面对六千人表演也不怯场，有表演欲加上识打鼓、弹钢琴，又懂得多种语言，大赞孙仔叻仔及有自己基因。