Lisa@BLACKPINK获邀担任2026世界杯表演嘉宾 惊传与LVMH三公子情变 名模Fai跟泰星亲密合照成新绯闻

韩团BLACKPINK成员Lisa继早前入选Met Gala主办委员会后，最近又有新成就解锁，获邀为世界杯开幕礼担任表演嘉宾。4年一度球坛盛事2026年世界杯（World Cup）将于6月11日展开序幕，3个主办国：美国、加拿大和墨西哥将各自举行开幕庆典。

Lisa与Katy Perry同台

国际足球总会（FIFA）8日证实，Lisa、Katy Perry、情歌王子Michael Buble、摇滚天后Alanis Morissette和南非小天后Tyla等乐坛巨星会分别参加3国世界杯开幕礼的演出。首先会是墨西哥于6月11日在墨西哥城阿兹特克球场举行庆典，Tyla、Maná、Los Angeles Azules、Belinda及Alejandro Fernández将参与演出。美国则于6月12日在洛杉矶SoFi球场举行开幕礼，届时Lisa、Katy Perry、Future、DJ Sanjoy及Marilina Bogado将登台表演。加拿大亦于同日在多伦多举行庆典，并由Michael Buble、Alanis Morissette及Alessia Cara献唱。

Lisa生日Frédéric无影

事业得意之余，Lisa的感情生活亦精彩。最近网上疯传Lisa与巴勒斯坦裔名模Fai Khadra在Met Gala庆功派对上的亲密照片，相中二人肩膊紧靠、面颊互贴，肢体互动十分亲密，令外界不禁怀疑二人关系暧昧。Fai除本身是名模，亦活跃于设计界和音乐界，有才有貌的他亦颇具异性缘，过往曾与女星Jordyn Woods、里安纳度狄卡比奥（Leo Dicaprio）旧爱Camila Morrone拍拖。



至于Lisa与男友LVMH集团三公子Frédéric Arnault近日则频传情变，Lisa于3月底在印尼峇里岛举行29岁生日派对时，Frédéric未有蒲头，反而有「泰国车银优」之称的男星Pongtiwat Tangwancharoen不但现身为她庆生，事后更在IG大晒与Lisa的贴身合照，并冧爆祝福道：「为你干杯，摇滚巨星」，瞬即惹来绯闻。