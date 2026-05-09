李泳豪拆解胞兄录音逐点反击闹李家鼎真相 护妻怒斥李泳汉断章取义：又唔解释𠮶200万

李家鼎（鼎爷）前妻施明于3月离世，却爆出一对双胞胎儿子争产风波。李泳汉数臭胞弟李泳豪后，李家鼎近日公开录音证大仔李泳汉当自己「人肉提款机」，而李泳汉亦公开录音狙击李泳豪对父亲不尊重。昨日（8日）李泳豪独家回复《星岛头条》：「因为阿汉成日问阿爷攞钱，攞到我哋都要睇住啲数，唔俾钱阿汉啰，阿爷又唔听，咁有阵时言谈之间就会忟憎啰，其实就咁简单啰，大前提都系唔想佢再畀咁多钱阿汉。」而针对太太被哥哥李泳汉，李泳豪今日（9日）回复传媒为爱妻解画。

李泳豪太太对数揭李家鼎使得钱多

李泳豪今日针对李泳汉的录音回应传媒，提到录音中，太太Agnes语气粗鲁，指李家鼎在五个月内用16.6万元，平均每月花费约3.3万元。李泳豪解释当时因为李家鼎的帐目混乱：「条数俾到咁乱，几十万几十万咁俾，条数太乱，讲极唔听，所以忟就系咁简单。我太太觉得唔正常，一个老人家点解会使咁多钱，所以逐条数对返，无可能系咁。」

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李泳汉的录音中出现声称Agnes威胁李家鼎，李泳豪为太太护航，否认指控：「真系要证明点闩窗嗌非礼，冇发生过点解释？！」至于李泳豪夫妇掌控父亲李家鼎户口私吞340万元，李泳豪要求李泳汉拎出实质证据：「佢（泳汉）成日提住340万，有直接证据咪攞出嚟，唔好成日咬住我攞咗340万。」

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李泳豪称被有心人抹黑

对于李泳汉的录音出现「粗声粗气」对待爸爸李家鼎，李泳豪承认录音属实，不过李泳豪强调当中的内容有心抹黑，被有心人以「一节节」方式公开。李泳豪态度不好对待父亲，主因李家鼎屡劝不听多番俾钱李泳汉，但李泳豪澄清当时没有爆粗，只是语气较重。李泳豪更寸李泳汉转移视线：「啲录音一节节，有啲系讲我阿叔啲嘢，家事又攞出嚟，唉！你又唔解释𠮶200万，镬镬都系咁，佢Skip晒就队人，你话我错，你仲错。」

李家鼎自由受限制

不过李泳豪对李泳汉其中一段称是去年6月的录音，曾试图带李家鼎出门遭阻拦，以及收到父亲求救：「点解你要咁听佢讲？系咪你唔听佢话又要罚钱呀？啲钱转晒佢Account呀？咁佢日日罚你都得㗎㖞！佢根本揾借口嚟攞你钱，同抢冇分别，你加佢名唔系Approve佢咁转钱，咁系诈骗行为，我而家叫你行出嚟，你Stay喺度就越多麻烦。」李家鼎大叫：「我唔行得出去㗎。（你畀人软禁咗喺自己间屋度？）系呀！系呀！（边个软禁你？）咪你细佬，（系咪李泳豪？）系呀，（同埋台湾婆？系咪佢两公婆？）差唔多啦。」未有作出回应。

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