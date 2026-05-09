第62届百想艺术大赏｜玄彬首夺视帝台下孙艺珍狂拍 朴宝英含泪封后感谢父母支持 朴正民文佳煐爆冷夺影帝影后

「第62届百想艺术大赏」今日在首尔三星洞举行，剧集组别，由玄彬凭《韩国制造》击败李俊昊、池晟、柳承龙及朴珍荣大热称帝，台下的妻子孙艺珍非常兴奋，并拿出电话拍下老公的重要时刻。玄彬表示：「这部作品刚开始的时候，导演（禹民镐）说拍《哈尔滨》的时候都很辛苦，所以这次要享受当时没有享受的东西，愉快地拍摄。回顾那些时光，现场虽然每一天很激烈，但很开心很幸福。」他不忘感谢太太，「比任何人都坐在这前面、我所爱的妻子艺珍，真的很感谢和爱你，还有我亲爱的儿子，说声我爱你们！」

朴宝英向善意竞争者表达敬意

视后由《未知的首尔》朴宝英捧走，她击败劲敌《妳和其余的一切》金高恩和朴智贤、《莎拉的真伪人生》申惠善等称后。她表示：「《未知的首尔》内容是别人的生活有没有比我的生活看起来更好过。对某些人来说，我的生活看起来也很好，但我也曾经想过别人的生活看起来更好，好像只看别人拥有的才能，没有看到努力。我非常讨厌竞争，每时每刻都要证明自己的价值，很多时候都很难受，但那样的时候，看到旁边就会有非常厉害的演员，不想落后，想做得更好，努力的心造就了我，我想向成为善意竞争者的演员们表达敬意。」最后她含泪感谢父母与支持她的影迷：「如果还有下辈子，我也想再次成为爸爸妈妈的女儿。」

剧集《金部长的梦想人生》柳承穆捧走男配角，女配角则是《下流大盗》林秀晶。《妳和其余的一切》则擸走最佳作品及最佳剧本；《未知的首尔》朴信宇封最佳导演。李彩玟凭《暴君的厨师》获得剧集男新人，女新人是《爱麻夫人热映中》方效潾。

《王命之徒》夺3奖

电影组别方面，《王命之徒》和《选择有罪》赛前都获7项提名，最终分别夺得3奖及2奖。《王命之徒》朴志训大热捧走男新人，女新人则是《若问世界谁无伤》徐秀彬，《若》片尹佳恩再捧走最佳导演；《王命之徒》亦夺得「Gucci影响力奖」，此片的柳海镇失落影帝，却喜获「大赏」，其拍档朴志训激动落泪。男女配角分别是《选择有罪》李星民及《谍报暗线》申世景，《选择有罪》再摘下最佳电影。影帝由朴正民凭《丑妇》勇夺，他击败大热的《选择有罪》李秉宪、《王命之徒》柳海镇等。文佳煐则凭《后来的我们》撼赢孙艺珍、李慧英等封后。

今年新增的音乐剧演技奖，此奖项不像其他演技奖分男女，而得主是JYJ成员金俊秀，他凭《哗鬼家族》夺奖。他一脸不敢置信，更没有准备得奖感言，他在台上提到希望下届可分男女主角来颁奖。