李泳汉揭李家鼎曾遭软禁 公开录音反击弟弟「处心积虑」争产 李泳豪亲回为保鼎爷揭真相

李家鼎（鼎爷）与大仔李泳汉和细仔李泳豪的争产风波持续升温，李家鼎为力证自己沦为大仔的「人肉提款机」，昨日（8日）公开两父子的录音对话，期间因为生活费问题，李泳汉爆SEED以「高中学历都冇」为由理直气壮继续做无业汉，其后李泳豪接受《星岛头条》独家访问，他表示已全面接管父亲事务，保障其财产以安享晚年，目前爸爸已没有再提供金钱给哥哥，他认为父亲「做得啱」：「应该要养返佢，点形容哥哥？唔comment佢。」

李泳汉公开多段录音作出反击

直到今日（9日）凌晨时份，李泳汉作出反击，公开多段声带录音，录音显示李泳豪两公婆不仅对爸爸态度极其恶劣，甚至掌控其银行户口及限制其人身自由，对于再被李泳汉公开录音狙击，李泳豪独家回复《星岛头条》：「因为阿汉成日问阿爷攞钱，攞到我哋都要睇住啲数，唔俾钱阿汉啰，阿爷又唔听，咁有阵时言谈之间就会忟憎啰，其实就咁简单啰，大前提都系唔想佢再畀咁多钱阿汉。」

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李泳汉亦提供多段录音狙击李泳豪

李泳汉今日接受传媒访问时，直指李泳豪夫妇一直处心积虑争身家，由头到尾都相信爸爸被操控：「鼎爷完全冇自己回应，全部都系李泳豪代表佢发声，包括话接管佢遗产，又话要打官司，因为李泳豪两公婆出发点系爸爸同妈妈身家，佢哋根本就系铺定路行呢一步，要整死我，等冇人同佢哋争家产。」李泳汉亦提供多段录音，其中一段是去年6月，当时李泳汉曾试图带爸爸出门却遭到阻拦，他质问父亲为何要听任弟弟摆布，甚至怀疑老父的资产被转走。李泳汉指是李家鼎去年6月向他求救，指自己被李泳豪两公婆软禁，连网上银行密码亦被更改，希望李泳汉给他送饭。李泳汉去到赶到李家鼎家中，李家鼎称怕被李泳豪两公婆知道，不敢出门，李泳汉有隔住门与他对话：「点解你要咁听佢讲？系咪你唔听佢话又要罚钱呀？啲钱转晒佢Account呀？咁佢日日罚你都得㗎㖞！佢根本揾借口嚟攞你钱，同抢冇分别，你加佢名唔系Approve佢咁转钱，咁系诈骗行为，我而家叫你行出嚟，你Stay喺度就越多麻烦。」李家鼎即大叫：「我唔行得出去㗎，（你畀人软禁咗喺自己间屋度？）系呀！系呀！（边个软禁你？）咪你细佬，（系咪李泳豪？）系呀，（同埋台湾婆？系咪佢两公婆？）差唔多啦。」不过影片未见有李家鼎的身影，只影着一只疑似是李泳汉的手。

李泳豪语音斥鼎爷最叻擘大眼讲大话

除了限制自由，流出的声带更揭露了李泳豪对父亲极度不尊重的态度。在录音中，李泳豪以高分贝喝斥父亲「最叻擘大眼讲大话」，并指责父亲长期偏帮李泳汉：「你最叻擘大眼讲大话，讲嘢冇公信力，事实摆在眼前，一毫子都冇嘅人，唔系你畀系边个畀呀？你真系侮辱人哋嘅智慧，你会唔知？你乜都话唔知㗎啦！」另一段声带听到李泳豪忟憎地说：「我虽然就唔知你同我阿叔、姑姐系点样相处，但到今日点解你哋咁唔Friend，我已经睇在眼内，心里有数，或者你哋大家都有问题，但你都系好有问题，三叔有一句好啜核：『你老窦呀一世够运！』讲完㗎啦，其实真系㖞，以你咁样做人方法，唔系畀人打就唔会喺呢行捞。

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李泳豪太太Agnes细数鼎爷经济开支

与此同时，李泳汉更提供另一段声带，听到李泳豪太太Agnes细数鼎爷的经济开支：「记住呀，你整车都要攞单，我要睇一睇张单上面几多钱，先可以畀你。」Agnes亦说：「灯油火蜡水电一个月都唔会超过3万，你唔好同我扮嘢喇，你所有啲数，我哋都同你计咗㗎，你自己都写过出嚟，你每3日就半只鸡，你净系钟意食蒸鸡，咁可以用几多钱呀？你又唔出街，你呢个月使多咗钱，就系买多咗个手提电话，因为你自己掟烂咗部手提电话，你冇其他消费，总之，听清楚16万6千几，就系你7月至11月嘅生活费。」Agnes还说：「我老公细个你点教佢㗎，畀你咁多就系咁多，你自己想用就自己想办法，咁如果你冇钱仲碌卡，就要自己负责喇，你唔好唔记得咗，你𠮶日赶赶赶，赶出去想揿钱，跟住你撞车呀，连个天都唔畀你做呢件事，你自己谂清楚。」

李泳汉大前提唔想鼎爷再畀咁多钱阿汉

李泳汉接受《星岛头条》访问，他语气平静地说：「我冇录音㖞，我唔知点解啲人钟意咁样录低，因为阿汉成日问阿爷攞钱，攞到我哋都要睇住啲数，唔俾钱阿汉啰，阿爷又唔听，咁有阵时言谈之间就会忟憎啰，其实就咁简单啰，大前提都系唔想佢再畀咁多钱阿汉。至于我太太段录音，其实都系要帮阿爷计住，其实生活费一个老人家就用好少㖞，点解会咁样啊？点解用咁多钱呀？大前提都系唔想佢再畀咁多钱阿汉，大前提都系唔想佢再畀咁多钱阿汉，可能言谈间真系会有一啲咁嘅说话。