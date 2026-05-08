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麦明诗重返TVB迷路 自揭后悔第一次「十优」见报：肥疮照成一生黑历史每日被人笑

影视圈
更新时间：23:15 2026-05-08 HKT
发布时间：23:15 2026-05-08 HKT

已离开TVB几年的十优港姐麦明诗今日重回将军澳电视城，为主持的TVB全新节目《AI时代，未来实习生》宣传。麦明诗表示，重回TVB很开心，可以再次见到幕后同事朋友，有一种亲切感，不过，这次在电视城里也迷路，连餐厅也不记得怎样去，而这次拍节目担任司仪只是与客户的合作模式。

麦明诗拍节目反思育儿阴影

拍摄这节目，令她反思自己应该怎样教导孩子，她表明，孩子现在年纪仍小，要看日后他自己的志愿是否想出镜，也会提点自己的小朋友，出镜前要好好思考，她说：「我真的很后悔第一次见报（指十优）时不修边幅，又肥又爆疮的照片，令我留下阴影，是黑历史对我一生影响很深，每天也被人笑。」

麦明诗否认建立教育王国

问她投资的教育机构是否想建立成教育王国？她否认，觉得教育影响小朋友深远，所以是重质量，凑仔外亦继续为教育机构工作，也有带自己的孩子回机构上堂，能够以妈妈的角度了解更多。

麦明诗不希望儿子做飞机师

近日她在网上分享儿子接触爸爸飞机师的器材，问到是否打算培养儿子做飞机师？她说：「最好不是，通常父母做那行业也不想小朋友做，加上30年之后也不知是什么世界，可能届时飞机师已经是在地面控制，那些只是老公要练习的器材，只让儿子接触一下。」问她将来想儿子做什么工作？麦明诗却没有去想，并笑指，最紧要他娶个好老婆，就似他爸爸一样，人生最紧要的决定就是另一半，她笑言：「他妈妈我都不错呢！会跟爸爸有商有量维持家庭，（是否生多一个小朋友？）想，因为老公之前考试很忙，现在才有喘息空间，由于他经常不在香港，所以撞不中黄金时间。」她又表示，造人大计不是每天都可以勤力，但正进行中。

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