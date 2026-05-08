寒战1994丨四大经典场景逐个睇 神还原「已消失的香港」掀集体回忆 网民叹真假难分：冇违和感

香港史上最卖座、两集累积票房破亿的警匪巨作《寒战》系列，前传《寒战 1994》已于5月1日强势杀入大银幕！电影上映以来赢尽全城口碑，截至5月3日上映首3天累积总票房已火速冲击1500万。「香港电影史上最强卡士」的阵容当然吸引，不过戏中极度逼真的「90年代香港风貌」同样作成为热话。

《寒战 1994》四大经典场景被关注

电影公司今日（8日）释出最新幕后特辑「还原 1994」，大爆四大经典场景拍摄秘闻。除了已经消失的启德机场的离境大堂原来是沙田伟华中心住宅大堂改建而成外，在制作特辑中亦解密另外三大经典场景，再度被网民关注。

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导演梁乐民还原1994年的香港是艰巨挑战

导演梁乐民坦言将1994年的香港原汁原味地搬上大银幕，绝对是一项艰巨挑战：「前传我们有一个目标，就是带大家返到90年代，但系香港真系变化太大，只要我哋走出去室外地方，接近冇可能即时摆机去拍。」为此，美术总监黄炳耀与服装指导叶嘉茵带领的顶尖幕后团队，以近乎苛刻的标准重建当年的香港。导演感性地表示：「有啲地方唔见咗，大家平时可能觉得冇乜所谓，但当我将佢哋还原喺大银幕，观众就会惊叹：『哎吔，原来我好挂住呢个地方。』」梁乐民解密四大核心场景：

1. 启德机场： 这个已经消失的香港标志，剧组选址于沙田伟华中心的住宅大堂进行改建！透过加建经典的黄色机场指示牌与布景，成功将大堂化身为「离境大堂」。拍摄期间更有屋苑住客，碰巧拖著行李箧准备离家去旅行，跟周遭的机场布景可谓毫无违和感。刘俊谦亦分享了置身其中的感受：「这里有一种年代的触感。那个年代给我的感觉是，无论是机场，还是周遭的事物，色调都会『pale（褪色）』一点。那时没有智能手机，只有 old school 的电话和 Call 机，人与人之间会有更多面对面联络的机会。我好怀念那种连结很深的感觉，今次这些场景给予了我这种触感。」 2. 港督府与富豪地盘： 戏中英方高层与富商流连交锋的「港督府」，原来是剧组巧妙运用不同场地拼凑而成。除了选址尖沙咀 1881 Heritage 以展现同年代的浓厚殖民地色彩外；戏中一场于港督府举行的授勋仪式及大型酒会，剧组别出心裁地移师至香港迪士尼乐园酒店取景。该处标志性的英式建筑风格，配合外围的偌大草地，完美呈现出这场口应有的庄严氛围与上流气派，足见幕后团队选景的心思和智慧。 3. 潘氏家族大宅： 作为全港首富，剧组不惜工本于片场搭建占地数千呎的大宅实景。不仅拥有偌大的客厅、书房、回旋楼梯及巨型水晶吊灯；美术团队更细致到连宅内的道具，如戒指、餐具、袖口钮、信封等，都逐一印上潘氏的家族徽章，尽显顶级财阀气派。饰演潘家成员的陈家乐步入片场时亦被其极高仿真度震撼，大赞场景帮助他们瞬间投入豪门角色。 4.「老丸」总坛： 黑帮势力议事的重地，同样斥资搭建实景。设计上参考了传统祠堂的格局，从天花吊挂的香塔、莲花灯，到地砖、墙身复古纸皮石、旧照片及铁窗花，制作一丝不苟，将地下秩序的肃杀与传统气息完美融合。

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