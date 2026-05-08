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「视帝」陈山聪亲揭TVB年报排位「失踪」原因 陈展鹏唔准女儿入行：连数字都未识

影视圈
更新时间：22:15 2026-05-08 HKT
发布时间：22:15 2026-05-08 HKT

由麦明诗和Patrick Sir主持的TVB新节目《AI时代，未来实习生》今日联同星级爸妈赖慰玲、陈山聪及陈展鹏为节目宣传。节目组以AI为几位星级爸妈制作儿时志愿图片，麦明诗小时候原先想做工程师；赖慰玲想当新闻记者，最希望采访台风情况；陈山聪则梦想成真成为艺人有机会做歌手唱歌，陈展鹏也达成梦想成为乒乓球港队。

陈山聪儿子志愿做兽医

陈山聪透露，收到节目监制电话问及儿子陈霆轩（Jaco)将来的志愿？他便即时问身旁的儿子，没料到儿子想也不想便说：「我要做兽医。」他说：「真的没想过儿子会答我想做兽医，因为我家中没有宠物，可能在学校及我哥哥家中接触到，真的出乎意料之外，儿子真的是钟意做兽医，而不是玩。」所以陈山聪表明，一定会支持儿子做兽医的志愿，因此他在拍节目时向教授请教，得知香港兽医课程十分成熟，有很多外国人也来香港修读，但入学门槛较高，所以儿子先要努力读书考到好成绩。

陈山聪暂无拍剧消息

TVB早前公布了2025年度的周年报告，其中最新的「重点艺员」排位照片，视帝陈山聪完全「无影」，引起网民关注。陈山聪笑指，若然与TVB 合约有问题，便不会站在这里接受访问，他表示，自己的合约已转往邵氏，现在与TVB是部头合约，有适合的工作才做，现在是转了方式。
问到可有TVB开剧的消息？陈山聪表示暂时未有，也感到演员是很被动，所以他现正忙于为马来西亚投资的贺岁电影积极开会研究剧本。

陈展鹏五月尾开拍新剧

陈展鹏表示，女儿陈诺瑶（小猪比）有自己的网上社交帐户，但也会小心教导女儿网上安全意识，更不会将电话交给女儿，他笑言：「我也惊电话交给女儿之后，不知道她带什么人返家，每次我们拍完片段之后，也会问问女儿的意见才上载到网上。」他更表明，现在不赞成女儿入行做艺人，因为要女儿读完书有足够知识才算，他说：「连数字也未懂怎样计数，字也未识怎样跟人沟通，日后要她养我的，否则我会生多一个，等另一个养我！」陈展鹏透露，将于五月尾至六月开拍新剧，因为要保密所以未能透露太多，但这次很特别，演员配搭很多，有些是他从未合作过的，另外还有综艺节目，希望两者拍摄时间不会相冲而受到影响。

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