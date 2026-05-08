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炎明熹超快手两日录起《Colors in the Air 原色》 揽羊驼拍MV有段故

影视圈
更新时间：20:45 2026-05-08 HKT
发布时间：20:45 2026-05-08 HKT

炎明熹（Gigi）今年初以《风旅》展开加盟Sony Music后的篇章，今日推出新单曲《Colors in the Air 原色》，早前她于《CHILL CLUB颁奖礼》上与姜涛合唱此歌，带来惊喜，掀起热话。

炎明熹鼓励活出自我

《Colors in the Air 原色》充满少女感的旋律与节奏，同《风旅》的风格截然不同。《Colors in the Air 原色》由James Wu、Psyche Ng联手作曲，旋律带有青春、俏皮的感觉。Gigi表示这首作品带给她前所未有的新鲜感：「佢同《风旅》好唔同，同我以前有节奏感嘅歌都有好大嘅分别！我第一次听已经好钟意！」形容《Colors in the Air 原色》的旋律传递积极、正面的能量。

《Colors in the Air 原色》原来系咁解

《Colors in the Air 原色》鼓励人们遵从自我，拒绝被外界定义，Gigi 认为不论是歌词、旋律都充分表达，她现阶段的内心想法。监制Edward Chan谈及新歌时︰「呢首歌我觉得无论喺演绎方式，定系歌本身想带出嘅意义上，都好系我印象中嘅Gigi。」并补充指，这首歌贴近日常生活且Gigi真实一面，是最纯粹且不加修饰的「原色」。

炎明熹录音时受惊

Gigi明言今次录音与以往大为不同，新体验让她内心百感交杂。为了捕捉新歌那种松弛的氛围，监制Edward让她手持咪高峰，随意坐于录音室地上录音。Gigi笑言：「虽然想点坐就点坐，点唱就点唱好Chill，但一听到（Edward）话支咪（咪高峰）系等同一架二手名车嘅价钱……仲要买唔返嘅时候就即刻好惊！」Gigi发挥依然精准，仅用了两日便录成作品录。

炎明熹同羊驼、小鸡拍MV 

至于《Colors in the Air 原色》MV拍摄，Gigi最担心天气，拍摄当日一度阴云密布，外景拍摄顺利抢在大雨前完成。除了Gigi担纲 MV主角之外，制作团队同时找来羊驼、小鸡参演。一向喜爱小动物的Gigi难掩兴奋，「我系一个好钟意小动物嘅人，本身现场要影一啲无表情嘅相，但见到佢哋我嘴角系完全压唔住！」

炎明熹相信缘份

导演透露起初对于是否在MV中加入动物元素犹豫不决，直到发觉Gigi的通讯软件头像是一只可爱羊羊，Gigi笑言：「虽然羊驼系羊驼，但都系『羊』！用羊做Icon（头像）因为我系白羊座，好有缘份。」她补充自己生肖是属鸡，「好似有某种连结，有趣！」

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