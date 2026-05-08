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因葵离世丨《红色跑车》诞生背后存灵异真相 张新悦晒黑白相忆「任性」往事：谢谢葵叔帮我

影视圈
更新时间：19:35 2026-05-08 HKT
发布时间：19:35 2026-05-08 HKT

因葵离世丨太极御用填词人因葵昨晚（7日）由与他合作无间的太极乐队在Facebook上公布死讯，终年60岁。不少乐迷及圈中好友纷纷表示悼念。曾在20多年前与因葵合作的张新悦贴上二人合照并表示听了消息很伤心：「谢谢葵叔你写的《怎暴露》歌词，想当年我是那么任性，就是要填词又只填到一半，幸好有你帮我完成了首歌。虽然20多年没有真的保持联络，但我知道你继续默默地支持我！」

因葵成名作《红色跑车》流传著都市传说

因葵于80年代中出道，为香港乐坛贡献过无数经典作品，除了被网民捧为「网络神曲」郑少秋的《香港料理》外，当中以太极乐队的成名作《红色跑车》最为人熟知。然而，这首经典金曲背后，多年来一直流传著一个令人毛骨悚然的「女鬼作曲」都市传说。

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《红色跑车》在「女鬼」朋友协助下诞生

关于这首名作《红色跑车》，网上一直流传著一段不可思议的灵异访谈。因葵早年曾在访问自爆自己由6岁开始便有「阴阳眼」，在12岁时遇到了一位「女鬼」朋友。他坦言对这位灵体并不害怕，因为对方几个月才出现一次，且从未伤害过他，只是默默陪伴在侧。《红色跑车》正是在这位女鬼的「协助」下诞生的。1985年的一个夜晚，尚未正式出道、急需一首成名作的因葵，如常坐在梯间弹结他寻找灵感。突然间，他感到全身「起鸡皮」——这是女鬼出现的信号。他忆述当时自己只扫了四个和弦（Chord），女鬼便仿佛引领著他的手，扫出了第五、六、七个和弦。那一刻他脑海一片空白，回过神来时，这首旋律充满动感的《红色跑车》便奇迹般诞生了。作品交到唱片公司后，几个月便让太极乐队一炮而红。

「女鬼作曲」的传说越传越广

这个「女鬼作曲」的传说越传越广，因葵在2020年亲身为这段传闻解画。他坦言当年的报导确实有「断章取义」之嫌，传媒为了销量将事件包装得相当「Juicy」，但他当时本著「揾食啫」的心态，并未刻意澄清：「𠮶度就有好多古怪事情发生嘅，试过楼上有个男仔冲冲吓凉跣脚个头嘅后尾枕落地先，就撞到个水龙头就救唔返。」因葵亦称有单位是供地下店舖的职员居住，但是有人「因病厌世」，所以最后决定上吊自杀：「我哋𠮶度有个黑市嘅堕胎诊所，都仲未完！上楼上仲有佛堂，所以亦都解释我哋点解由细到大都咁冤。」因葵表示正因为故居环境极度复杂，有鬼魂出没实属正常，他更苦笑指，每次回到该处，那边的灵体都会主动「找他」。

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