梁朝伟纽约罕谈童年阴影揭「忧郁眼神」之谜 父酗酒影响变孤僻每晚匿被窝喊

影帝梁朝伟最近为新片《寂静的朋友》（Silent Friend）远赴纽约林肯中心宣传，罕有地在放映会的问答环节后，主动叫停准备离场的观众，突然作深度的自我剖白。梁朝伟揭开其忧郁气质背后的辛酸真相，更公开「投诉」导演王家卫，尽显幽默本色。

梁朝伟演戏是最佳疗愈

梁朝伟在放映会问答环节结束后，自爆其忧郁眼神，源于不快乐的童年。梁朝伟回忆道，小时候原本是个活泼的孩子，但因父母经常争执，父亲又爱酗酒，年幼无助的他不知所措，只能每晚躲在被窝中暗自落泪。梁朝伟为避开外界对其家庭过度关注，因而渐渐封闭内心，习惯压抑情绪，性格亦变得敏感孤僻。梁朝伟直至接触演戏后，才惊觉有最佳的自愈方法，透过演绎不同角色，为压抑的情感找到安全出口，让情绪得以宣泄。

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梁朝伟感性分享昔日内心世界外，在活动上更展现出活泼调皮的一面，搞笑地「投诉」起合作无间的导演王家卫。梁朝伟指今次与《寂静的朋友》导演Ildiko Enyedi合作非常愉快，最令他安心的是开拍前，早已收到完整剧本，让他有充足时间准备角色，得以全情投入享受演员专属的「欢乐时光」。

梁朝伟对比《花样年华》

梁朝伟又用其经典电影《花样年华》对比，直指与王家卫合作完全是另一回事。梁朝伟爆料指拍王家卫执导的电影，在开拍前对故事根本一无所知，演员只能在现场不断摸索和试验，引来台下观众发出阵阵笑声。

梁朝伟谈电影业寒冬

对于电影业是否正面临危机？梁朝伟立刻「影帝上身」，搞笑地瞪大双眼并倒抽一口凉气，反应相当可爱。梁朝伟感慨地指出，处于资讯爆炸的时代，观众的选择多了，观影喜好也与以往大不相同，加上串流平台的崛起，观众由昔日入戏院，变成如今留在家看小萤幕，连香港不少戏院也相继面临结业潮。

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