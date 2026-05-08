「遗产界KOL」梅启明终有接班人 李泳汉「高中冇毕业」理直气壮搲家用 网民惊呼一百个劲

自从施明在今年3月离世后，李泳汉与李泳豪这对孖生兄弟关系正式决裂，李泳汉曾指施明生前从未承认Agnes 这个新抱，强硬拒绝对方出席丧礼以守住亡母尊严，李家鼎反指施明与细新抱关系良好，缺席婚礼是因为受到李泳汉的「武力威吓」，令家事纠纷再次成为焦点。

「遗产界KOL」梅启明终有接班人

近日事件继续升温，李家鼎为力证自己沦为大仔的「人肉提款机」，公开两父子的录音对话，期间因为生活费问题，李泳汉爆SEED以「高中学历都冇」为由理直气壮继续做无业汉，事件再度成为热话，李泳汉一面被网民闹爆，有人说「遗产界KOL」梅启明终有接班人，还有人说：「梅启明、张致恒，比你哋高几倍嘅高手出现了！」

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李泳汉爆seed以「高中未毕业无」拒绝揾工养家

李家鼎日前表示为免将来死无对证，公开确立细仔李泳豪作为其财产执行人，将所有身家财产与各项事务交托给李泳豪全权代办，李家鼎更痛斥大仔李泳汉与老婆严佩钰（Conny）把他当作「人肉提款机」，多次以施明医药费为由榨干其200万元积蓄，最令李家鼎感到愤怒是施明死后十日才收到通知我：「通知我之前仲问我攞咗笔钱，跟住隔咗阵先话俾我知佢妈咪走咗，我嬲到跳起，我话有冇搞错，呢啲早唔讲，正X街，你系咪人呀！」后来李泳汉受访坚决否认拿过父亲所指的200万元，反指李泳豪夫妇一直处心积虑逼两老「分身家」，除了李家鼎立遗嘱，更要求施明尽快卖楼套现，图谋索取两、三百万元来让自己建立家庭。今日（8日）李家鼎公开与李泳汉的录音对话，李泳汉爆seed以「高中毕业学历都无」为由拒绝揾工养家，又叫李家鼎面对现实：「我系乜嘢？连高中毕业都冇，我几多岁？45岁连出去做sales都冇人请。而家屋契喺我手，我掟X咗去银行，你吹呀！我仲有好多嘢玩。」

有人将李泳汉与梅艳芳哥哥梅启明睇齐

结果为搲家用竟自爆「高中都冇毕业」的李泳汉负评如潮，有人说：「真系仲癫过何生何太，劲过张致恒，明屈明抢！」、「呢个世界真系一山还有一山高。」 、「呢个「无业汉」讲嘢无句真。」 、「李泳汉四张几嘢仲大条道理唔做嘢，老窦养佢多谢都无句仲要X返转头。 一百个劲！ 」 、「如果真系成家人冇返工，无所事事，一个月得五皮嘢都几难挨。」 、「呢个人真系痴晒线。」 、「以为攞住张屋契就可以为所欲为，你当银行儍㗎！ 你无嘢做、又无资产，银行系唔会随便批你按揭㗎！」 甚至有人将李泳汉与梅艳芳的哥哥、「遗产KOL」梅启明睇齐：「脸皮厚，四十几岁成个梅启明咁样。」、「李泳汉同梅启明比，李泳汉赢咗。」、「梅启明话『我以前是冠军，怎会惯做后备贱人』」、「有人话梅启明、周永恒、张致恒、李泳汉系新四大癫王㖞！我就觉得：头三个⋯癫还癫，起码都叫做还一有返啲情绪起伏似返个人吖，反观呢只李泳汉，情绪只有燥狂，佢个世界只有自己，斋听声都感觉到佢目露凶光，呢⋯斩咗父母人头落嚟放雪柜嘅咪呢只癫佬啰，冷血都冇人性嘅，听佢点同鼎爷讲嘢？话晒都系佢老豆㖞，我开始怀疑施明整亲个头中风入院唔系光光表面只系「意外」咁简单呢？」

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「遗产KOL」梅启明年多年来靠住妹妹梅艳芳的遗产做「提款机」，梅启明在90年末曾向梅艳芳借了30万元在元朗办狗场，之后他去了美国发展，结果生意失败兼欠债，烂摊子全由梅妈执手尾。梅艳芳深知梅妈覃美金理财「有道」，离世前特意设立信托基金，严控每个月生活费，结果两母子为了梅艳芳的遗产分配，揭开长达十多年的争产大龙凤。梅启明其后因工伤及官司败诉被法院颁令破产，生活依赖遗产基金，2021年被爆婚内出轨泰籍女友，2022年遭前马来西亚籍妻子指控风流，2022年梅妈登报宣布与梅启明断绝母子关系，梅启明曾强闯医院见梅妈被拒，后自称与梅妈失联，指控侄子控制梅妈，到了2024年10月宣布与泰籍女友第三度结婚，去年5月梅启明现身大埔亚视总台参加演员招募，他表示目前在湾仔金紫荆广场附近做园艺，他还表示希望透过活动公开寻母：「之前我撞返阿妈嘅看护，佢话我知畀姪仔炒咗，仲话我知阿妈好挂住我，叫我快啲揾阿妈，我想借助传媒嘅力量去揾到阿妈。」