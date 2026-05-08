黄颖君履历再升级攻读顶尖大学博士课程 曾为还债日做7份工从「东张女神」成政协

37岁前《东张西望》主持黄颖君（Burmie）于2021年转换跑道，离巢TVB，入职民政事务局担任媒体主任，当时月薪高达67,295元，其后黄颖君放弃政府工，出任武汉市港区政协委员。黄颖君最近再作出身份转变，重返校园做学生，正攻读华中师范大学教育学博士课程。

黄颖君到日内瓦出席联合国会议

黄颖君去年12月才加入香港浸会大学（HKBU）成为大学合作发展处高级经理，早前又以「国家安全教育导师」的身份，到瑞士日内瓦出席联合国会议。黄颖君未有停步，早年已是香港大学教育系学士、香港中文大学社会学系硕士，履历表近年不断升级，成「学霸港姐」。

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黄颖君在IG分享素颜上堂照，又在学校留影，并写道：「心之所向，缓步而行。步履从容，岁月不慌。万事皆有时序，一步一步慢慢来，一切都会刚刚好。#香港大学教育系学士 #香港中文大学社会系硕士 #华中师范大学教育学博士生」。据了解，黄颖君目前攻读的华中师范大学大有来头，不仅是国家「211工程」及「双一流」建设高校，其教育学科实力更是国内顶尖，主要为国家培育高阶教育人才，足见黄颖君对持续进修的决心。

黄颖君曾扛起养家还债重任

黄颖君近年在政界与学术界大放异彩，事实上在其大学时期，曾度过一段辛酸时光。黄颖君的父母经营制衣生意，却因误信友人而破产，黄颖君为缴交学费及替家人还债，曾一边读书一边疯狂做兼职，做过街头派传单、商场服务员等工作，最高纪录「一日打7份工」。黄颖君为扛起养家还债的重任，2012年参选香港小姐而踏足娱乐圈，在加入TVB的10年，从娱乐新闻台主播，做到《东张西望》主持，建立起入屋的形象。

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